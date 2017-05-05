Horoscope 3.94 для Android
Horoscope - гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня, завтра и на текущий месяц. Очень красивый интерфейс, простое управление
Solar Walk Free 1.1.1.8 для Android
Solar Walk Free – поможет вам изучить Солнечную систему, включая планеты и все небесные тела. В приложении присутствуют описание всех планет и их спутников, включая
MoonPhase Widget 1.4.1 для Android
MoonPhase Widget - виджет для рабочего стола Android-коммуникатора, показывающий текущую фазу луны. Клик на виджете открывает расписание изменения лунных фаз от 30
PlanetDroid 4.8.1 для Android
PlanetDroid - инструмент для тех, кто увлекается астрономией. Позволяет узнать положение Солнца, Луны и других планет с высокой точностью. Поддерживается
Star Chart (Звездная карта) 3.0.10 для Android
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие
Гороскопы от Рамблера 1.01 для Android
Гороскопы от Рамблера - гороскопы, предоставляемые известным интернет-порталом для Android-смартфона. Гороскопы на день, неделю, месяц, год