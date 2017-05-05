Лунный календарь для Android

Лунный календарь 2.0 для Android

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Описание Лунный календарь 2.0 для AndroidОписание   Скачать Лунный календарь 2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,25 Мб) Скриншоты Лунный календарь 2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Лунный календарь 2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лунный календарь 2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Вас интересует влияние луны на человека? Вы хотите знать какой сейчас лунный день? Вы хотите более гармонично устроить свою жизнь? Вам хочется иметь простой и понятный календарь всегда в картинках под рукой? Тогда приложение Лунный календарь поможет вам.

Открывая приложение вы увидите семь простых и интуитивно понятных изображений, которые дадут полное представление о текущем дне. Приложение рассчитано на обычных людей, желающих сделать свою жизнь более гармоничной.

Лунный календарь для вас содержит рекомендации на каждый день:

  • Здоровье (в том числе здоровое питание).
  • Отношения.
  • Рекомендации огородникам.
  • Рекомендации для йогов.
  • Водные процедуры и уборка.
  • Наполнение или реализация по чакрам.
  • Конечно же символ лунного дня.
  • Конечно же фазу луны.
  • Описание знаков зодиака.
  • Вся информация представлена в графическом и текстовом видах.
  • Поправка на ваши координаты при расчёте восхода луны.
Что нового в Лунный календарь 2.0 для Android?
  • Добавлен виджет.
  • Добавлен и исправлен месячный календарь в поле сообщения.
  • Определение координат для последних версий Android.
  • Настраивемый формат выводимых сообщений для большего удобства и читабельности.
  • Определение координат по языковым настройкам.
  • Показ времени восхода и заката луны по заданным координатам.
Скриншоты Лунный календарь:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 476
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе Лунный календарь

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