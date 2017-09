Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 The Weather Channel - одно из лучших погодных приложений с радиолокационными картами, местными прогнозами погоды и новостями о погоде со всего мира. Эта программа автоматически определяет Ваше местоположение и выдает самую точную погодную обстановку в регионе: облачность, температура, сила и направление ветра, наличие дождя/снега, влажность и другие данные. Если Вы находитесь в пути, то встроенный радар будет фиксировать Ваше перемещение и в соответствии с этим менять/уточнять прогноз погоды. Есть тут и прогноз на ближайшие 10 дней. При этом Вы можете задать любой город мира и узнать, что сейчас происходит в пункте Вашего планируемого визита. Кроме всего, для особо любознательных реализованы видео новости о погодных происшествиях и удивительных явлениях природы со всего мира. Стоит также отметить отличное графическое оформление приложения с множеством изображений нашей планеты, что делает приложение еще более привлекательным. Основные возможности The Weather Channel: Достоверные прогнозы погоды с просмотром по часам.

Погодные карты: быстрые, точные и локализованные карты.

В текущих погодных условиях указывается температура комфорта, время восхода и захода солнца, скорость ветра, уровень влажности, видимость, УФ-излучение, температура росы и давление.

Функция постоянного отображения температуры на панели уведомлений, чтобы отслеживать выбранные Вами местоположения.

Удобные погодные виджеты.

Красивый и простой в использовании интерфейс.

Великолепные фоновые изображения в соответствии с Вашим местоположением и текущими погодными условиями. The Weather Channel для iOS Что нового в The Weather Channel 8.1.1 для Android?

Погодные карты: абсолютно новый дизайн. Теперь карты детализированы до уровня улиц, и вы можете наблюдать за действием урагана в своем районе. Кроме того, благодаря нашим современным анимациям теперь можно заглянуть на 6 часов вперед и понаблюдать за будущими осадками.