The Weather Channel для Android

The Weather Channel 8.1.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание The Weather Channel 8.1.1 для AndroidОписание   Скачать The Weather Channel 8.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (28,88 Мб) Скриншоты The Weather Channel 8.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика The Weather Channel 8.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Weather Channel 8.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

The Weather Channel - одно из лучших погодных приложений с радиолокационными картами, местными прогнозами погоды и новостями о погоде со всего мира. Эта программа автоматически определяет Ваше местоположение и выдает самую точную погодную обстановку в регионе: облачность, температура, сила и направление ветра, наличие дождя/снега, влажность и другие данные.

Если Вы находитесь в пути, то встроенный радар будет фиксировать Ваше перемещение и в соответствии с этим менять/уточнять прогноз погоды. Есть тут и прогноз на ближайшие 10 дней. При этом Вы можете задать любой город мира и узнать, что сейчас происходит в пункте Вашего планируемого визита.

Кроме всего, для особо любознательных реализованы видео новости о погодных происшествиях и удивительных явлениях природы со всего мира. Стоит также отметить отличное графическое оформление приложения с множеством изображений нашей планеты, что делает приложение еще более привлекательным.

Основные возможности The Weather Channel:

  • Достоверные прогнозы погоды с просмотром по часам.
  • Погодные карты: быстрые, точные и локализованные карты.
  • В текущих погодных условиях указывается температура комфорта, время восхода и захода солнца, скорость ветра, уровень влажности, видимость, УФ-излучение, температура росы и давление.
  • Функция постоянного отображения температуры на панели уведомлений, чтобы отслеживать выбранные Вами местоположения.
  • Удобные погодные виджеты.
  • Красивый и простой в использовании интерфейс.
  • Великолепные фоновые изображения в соответствии с Вашим местоположением и текущими погодными условиями.
Что нового в The Weather Channel 8.1.1 для Android?
  • Погодные карты: абсолютно новый дизайн. Теперь карты детализированы до уровня улиц, и вы можете наблюдать за действием урагана в своем районе. Кроме того, благодаря нашим современным анимациям теперь можно заглянуть на 6 часов вперед и понаблюдать за будущими осадками.
Скриншоты The Weather Channel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
ТОП-сегодня раздела "Погода"
 

Gismeteo lite 1.1.3 для Android

Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз на неделю. Можно быстро переключаться между локациями, смотреть

Прозрачные часы и погода 0.99.20.05 для Android

Прозрачные часы и погода – информативное и полезное приложение с большим выбором виджетов заменит стандартные цифровые часы и покажет погоду. Вы можете менять цвет и

AccuWeather 4.9.1 для Android

AccuWeather – точный прогноз погоды предупредит вас про грядущие погодные ненастья. Приложение отображает поминутный прогноз осадков, но эта функция доступна не для

Расписание Погоды (RP5) 0.2.4 для Android

Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру. Узнавайте прогноз и планируйте свое расписание в соответствии с погодой. В

Яндекс.Погода 5.4 для Android

Яндекс.Погода – приложение использует технологию Meteum Яндекс, что позволяет рассчитать локальный прогноз погоды – с точностью до дома, района или города. Может

Виджет Погода и Часы 5.8.1.3 для Android

Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира

скачать Adguard

Отзывы о программе The Weather Channel

Admin

Отзывов о программе The Weather Channel 8.1.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 