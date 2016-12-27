GlassWire - инструмент для контроля активности Вашей сети и мониторинга сетевой безопасности. С помощью этого приложения Вы сможете проанализировать сетевые подключения служб и программ, выявляя по их необычному поведению вредоносных процессы. Что удобно, вся информация предоставляется на наглядных графиках - сетевая активность визуализируется, позволяя лучше ее контролировать.

Программа может блокировать нежелательные соединения, а также предупреждать пользователя о возможных проблемах безопасности, которые подгружаются из Интернета. После того, как необычная сетевая активность обнаружена, Вам мгновенно будет выдано всплывающее предупреждение с соответствующей информацией, так что Вы сразу же можете принять необходимые меры для защиты компьютера и конфиденциальности приватных данных.

В целом, в работе GlassWire можно выделить 3 основных блока: