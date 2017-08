Оцените программу!

5 Layout from Instagram - приложение от Instagram, позволяющее вам создавать забавные и уникальные коллажи из фотографий на своем устройстве и делиться ими с друзьями. Вы можете выбрать нужные картинки из фотопотока или сделать новые снимки прямо из этого приложения. Список доступных коллажей и компоновки в них изображений разнообразен, каждый пользователь найдет что-то интересное для своего проекта. Когда шаблон найден, просто перетащите в него нужные фотографии. Кроме того, присутствуют простые функции редактирования и улучшения снимков: есть зеркальное отображение, переворачивание, увеличение/уменьшение масштаба и размера, фильтры и др. Все управление и обработка интуитивно понятны, чтобы вы не отвлекались от творческого процесса. Основные возможности Layout from Instagram: Смешивание до 9 фотографий для создания персонального коллажа с отчетом о путешествии, празднике, важном событии и т.д.

Функция «Лица», с помощью которой можно быстро найти фотографии с людьми на них.

Функция «Фотокабина» для быстрых и спонтанных снимков.

Сохранение коллажей в фотопотоке, возможность поделиться ими в Instagram или других социальных сетях.

Вкладка «Недавние» позволяет посмотреть последние 30 выбранных фото.

Различные фильтры и творческие инструменты для коллажей. В общем, проявите все свои творческие наклонности, создавая неповторимые коллажи с приложением. Layout from Instagram для iOS Что нового в Layout from Instagram 1.3.2 для Android?

Устранение проблем и повышение производительности.