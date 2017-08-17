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Layout from Instagram для Android

Layout from Instagram 1.3.2 для Android

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Описание Layout from Instagram 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать Layout from Instagram 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (2,76 Мб) Скриншоты Layout from Instagram 1.3.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Layout from Instagram 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Layout from Instagram 1.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Layout from Instagram - приложение от Instagram, позволяющее вам создавать забавные и уникальные коллажи из фотографий на своем устройстве и делиться ими с друзьями.

Вы можете выбрать нужные картинки из фотопотока или сделать новые снимки прямо из этого приложения. Список доступных коллажей и компоновки в них изображений разнообразен, каждый пользователь найдет что-то интересное для своего проекта. Когда шаблон найден, просто перетащите в него нужные фотографии.

Кроме того, присутствуют простые функции редактирования и улучшения снимков: есть зеркальное отображение, переворачивание, увеличение/уменьшение масштаба и размера, фильтры и др. Все управление и обработка интуитивно понятны, чтобы вы не отвлекались от творческого процесса.

Основные возможности Layout from Instagram:

  • Смешивание до 9 фотографий для создания персонального коллажа с отчетом о путешествии, празднике, важном событии и т.д.
  • Функция «Лица», с помощью которой можно быстро найти фотографии с людьми на них.
  • Функция «Фотокабина» для быстрых и спонтанных снимков.
  • Сохранение коллажей в фотопотоке, возможность поделиться ими в Instagram или других социальных сетях.
  • Вкладка «Недавние» позволяет посмотреть последние 30 выбранных фото.
  • Различные фильтры и творческие инструменты для коллажей.

В общем, проявите все свои творческие наклонности, создавая неповторимые коллажи с приложением.

Что нового в Layout from Instagram 1.3.2 для Android?

  • Устранение проблем и повышение производительности.
Скриншоты Layout from Instagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 899
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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