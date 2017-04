Оцените программу!

5 Wise Force Deleter - утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Эта программа пригодится в случаях, когда при попытке удаления появляются следующие уведомления: Cannot delete file: Access is denied - невозможно удалить файл: отказано в доступе.

There has been a sharing violation - нарушены права совместного использования.

The source or destination file may be in use - исходный файл или путь его расположения могут быть использованы.

The file is in use by another program or user - файл используется другой программой или пользователем.

Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use - проверьте не переполнен ли диск или защищен от записи, а также не используется ли он в настоящее время. Этот инструмент способен решить вышеуказанные проблемы, завершив все связанные с работой файла процессы и сняв ограничения доступа к файлам, что мешает удалить файл обычным способом. При этом все исправления происходят без нарушений в работе системы Windows. Удобно, что программа добавляет опцию Force delete в контекстное меню Проводника. То есть, чтобы разблокировать и удалить файл, не нужно обязательно заходить в главный интерфейс программы и добавлять файл, а можно выполнить данную операцию через контекстное меню. Интерфейс Wise Force Deleter прост, лаконичен и не содержит ничего лишнего. Поэтому освоить работу с программой сможет даже начинающий пользователь. Что нового в Wise Force Deleter 1.42?

Улучшения в работе программы

Обновлена цифровая сигнатура