CCleaner 5.28.6005
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее
Revo Uninstaller 2.0.2
Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от ненужных и временных файлов, истории браузеров, куки и пр, а также оптимизировать работу ПК
Vit Registry Fix 9.5.9 Free
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления самых разнообразных ошибок. Присутствует возможность ручного удаления ключей
HDD Low Level Format Tool 4.40
Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash карт, с возможностью изменения размера накопителя. Поддерживается Ultra-DMA режим
CCleaner Portable 5.28.6005
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора
Clean Master 1.0
Бесплатная утилита Clean Master в один клик проведет оптимизацию системы. С ее помощью можно без следа быстро и безопасно удалить все ненужные файлы, почистить кэш и др. Теперь вы сможете забыть про зависания и медленную работу компьютера