Xeoma для Android

Xeoma 17.5.5 для Android

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Описание Xeoma 17.5.5 для AndroidОписание   Скачать Xeoma 17.5.5 для AndroidСКАЧАТЬ (20,59 Мб) Скриншоты Xeoma 17.5.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Xeoma 17.5.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Xeoma 17.5.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Xeoma - мощная по функциональным возможностям, но простая в использовании программа для организации видеонаблюдения. Поддерживаются любые web- и IP-камеры, в том числе Wi-Fi-камеры, а также и Интернет-камеры. Приложение не требует прав администратора, а встроенный плеер позволяет просматривать архивное видео без использования стороннего ПО.

С Xeoma Вы без труда наладите наблюдения за домом или офисом, ребенком во время игр или сна, сотрудниками организации, няней, автомобилем и другими ценными вещами. Кроме того, программа может стать хорошим помощником для обеспечении системы безопасности и охраны территории, а также и во многих других целях.

Основные возможности Xeoma:

  • Поддержка любых веб-камер (аналоговых, USB камер, интегрированных веб-камер) и IP-камер.
  • Автоматический поиск и настройка камер.
  • Встроенные многофункциональный детектор движения и детектор дня.
  • Быстрый встроенный архив с циклической записью (постепенное удаление старых записей).
  • Разнообразные виды реакций на определяемые события: уведомление по E-Mail с прикрепленными mjpeg-видео и jpeg-изображениями, загрузка на FTP-сервер, сохранение видео/изображений по указанному пути, проигрывание звукового файла, запуск выбранной программы с передачей пути к текущему изображению и т.д.
  • Планировщик настройки времени работы модулей и многое другое.

Внимание! Бесплатный режим позволяет использовать 2 камеры (всего 3 модуля в цепочке) без ограничений по времени.

В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Доступен и удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 4 часов с момента последнего изменения.

Что нового в Xeoma 17.5.5 для Android?
  • Снижена нагрузка на процессор при работе с модулями "Просмотр и Архив" и "Расписание" и сервером лицензий.
  • Добавлена поддержка новой версии iANPR v.1.5. (распознавание номеров Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Молдавии). Также возможность задать определенный минимальный и максимальный размер номера автомобиля.
  • Теперь время в модулях "Маркировка", "Расписание", "Отправка Email" будет также соответствовать Вашему часовому поясу.
Скриншоты Xeoma:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 406
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера
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