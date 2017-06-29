Xeoma - мощная по функциональным возможностям, но простая в использовании программа для организации видеонаблюдения. Поддерживаются любые web- и IP-камеры, в том числе Wi-Fi-камеры, а также и Интернет-камеры. Приложение не требует прав администратора, а встроенный плеер позволяет просматривать архивное видео без использования стороннего ПО.

С Xeoma Вы без труда наладите наблюдения за домом или офисом, ребенком во время игр или сна, сотрудниками организации, няней, автомобилем и другими ценными вещами. Кроме того, программа может стать хорошим помощником для обеспечении системы безопасности и охраны территории, а также и во многих других целях.

Основные возможности Xeoma:

Поддержка любых веб-камер (аналоговых, USB камер, интегрированных веб-камер) и IP-камер.

Автоматический поиск и настройка камер.

Встроенные многофункциональный детектор движения и детектор дня.

Быстрый встроенный архив с циклической записью (постепенное удаление старых записей).

Разнообразные виды реакций на определяемые события: уведомление по E-Mail с прикрепленными mjpeg-видео и jpeg-изображениями, загрузка на FTP-сервер, сохранение видео/изображений по указанному пути, проигрывание звукового файла, запуск выбранной программы с передачей пути к текущему изображению и т.д.

Планировщик настройки времени работы модулей и многое другое.

Внимание! Бесплатный режим позволяет использовать 2 камеры (всего 3 модуля в цепочке) без ограничений по времени.

В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Доступен и удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 4 часов с момента последнего изменения.