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Slack для Android

Slack 2.25.0 для Android

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Описание Slack 2.25.0 для AndroidОписание   Скачать Slack 2.25.0 для AndroidСКАЧАТЬ (40,85 Мб) Скриншоты Slack 2.25.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Slack 2.25.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Slack 2.25.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Slack - набирающий обороты кросс-платформенный корпоративный мессенджер, который станет незаменимым инструментом для командной работы.

К достоинствам приложения относятся обмен текстовыми сообщениями, файлами, поддержка групповых чатов, наличие встроенного поиска и архивирования, возможность интеграции с Dropbox, Asana, Google+ Hangouts, Twitter, Zendesk и пр., автоматическую синхронизацию на всех доступных устройствах, настаиваемые уведомления и многое другое.

Ключевые особенности Slack:

  • Возможность создания отдельных чатов для каждой темы.
  • Автоматическая загрузка ресурсов и картинок.
  • Интеграция с различными внешними сервисами, включая Dropbox, Google Docs, Google Drive, GitHub, Google Hangouts, Twitter, MailChimp, Trello и др.
  • Наличие клиентов под Android и под iOS.
  • Автоматическая архивация сообщений, заметок, файлов и пр.
  • Автоматическая синхронизация на всех доступных устройствах.
  • Поиск по всему архиву сообщений.
  • Возможность управления уведомлениями.
  • Двухфакторная аутентификация профиля.
Скриншоты Slack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 234
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
 Программа Slack отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Slack

Admin

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