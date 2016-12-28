Slack - набирающий обороты кросс-платформенный корпоративный мессенджер, который станет незаменимым инструментом для командной работы.
К достоинствам приложения относятся обмен текстовыми сообщениями, файлами, поддержка групповых чатов, наличие встроенного поиска и архивирования, возможность интеграции с Dropbox, Asana, Google+ Hangouts, Twitter, Zendesk и пр., автоматическую синхронизацию на всех доступных устройствах, настаиваемые уведомления и многое другое.
Ключевые особенности Slack:
Возможность создания отдельных чатов для каждой темы.
Автоматическая загрузка ресурсов и картинок.
Интеграция с различными внешними сервисами, включая Dropbox, Google Docs, Google Drive, GitHub, Google Hangouts, Twitter, MailChimp, Trello и др.
Наличие клиентов под Android и под iOS.
Автоматическая архивация сообщений, заметок, файлов и пр.
Автоматическая синхронизация на всех доступных устройствах.