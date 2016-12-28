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5 Slack - набирающий обороты кросс-платформенный корпоративный мессенджер, который станет незаменимым инструментом для командной работы. К достоинствам приложения относятся обмен текстовыми сообщениями, файлами, поддержка групповых чатов, наличие встроенного поиска и архивирования, возможность интеграции с Dropbox, Asana, Google+ Hangouts, Twitter, Zendesk и пр., автоматическую синхронизацию на всех доступных устройствах, настаиваемые уведомления и многое другое. Ключевые особенности Slack: Возможность создания отдельных чатов для каждой темы.

Автоматическая загрузка ресурсов и картинок.

Интеграция с различными внешними сервисами, включая Dropbox, Google Docs, Google Drive, GitHub, Google Hangouts, Twitter, MailChimp, Trello и др.

Наличие клиентов под Android и под iOS.

Автоматическая архивация сообщений, заметок, файлов и пр.

Автоматическая синхронизация на всех доступных устройствах.

Поиск по всему архиву сообщений.

Возможность управления уведомлениями.

Двухфакторная аутентификация профиля. Slack для iOS