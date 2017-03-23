F-Secure Freedome - мощный VPN-клиент для обеспечения Вашей полной анонимности и безопасности в Интернете. Это приложение сочетает в себе несколько модулей, которые позволят Вам:

пользоваться ресурсами интернета без риска отслеживания действий,

получить доступ к запрещенным в Вашем регионе сайтам,

подключаться в общественным Wi-Fi-сетям без угрозы хакерского взлома,

заблокировать вредоносные и мошеннические сайты (приложения).

Для этого в приложении используется несколько удаленных серверов (туннельных каналов) для перенаправления трафика с Вашего компьютера. В настоящее время доступны Амстердам, Брюссель, Варшава, Копенгаген, Восточное и Западное побережье США, Гонг Конг, Лондон, Мадрид, Мельбурн, Милан, Париж, Сингапур, Стокгольм, Токио, Торонто и другие месторасположения. Т.е. приложение сменит Ваш IP-адрес на один из перечисленных городов, тем самым скрыв реальный от всех, кто попытается Вас отследить. По умолчанию предлагается ближайший к Вам сервер.

Стоит также отметить и возможность анонимного поиска, когда ни ключевые слова, ни куки-файлы не сохраняются в поисковых запросах, не позволяя тем самым шпионить за Вами. Кроме того, использует шифрование трафика между Вашим ПК и удаленным сервером, так что вычислить и отследить соединение не получится.

Имеет стильный графический дизайн, очень прост в настройке и управлении. Все действия выполняются буквально в один-два клика, чтобы Ваша безопасность и конфиденциальность была обеспечена быстро и надежно.