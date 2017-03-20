UNKILLED - красочный 3D-экшн от первого лица для Android-смартфонов и планшетов, в котором вам предстоит сыграть за Джо, крутого парня из подразделения «Волчья стая», специализирующегося на выслеживании и уничтожении ходячих мертвецов.

В помощь игроку предоставлен довольно обширный арсенал (который надо постепенно разблокировать), включающий в себя более 50 видов разнообразного оружия, в том числе пистолеты, автоматы, тактические дробовики, снайперские винтовки и пр. Вооружение можно модернизировать, усиливая его технические характеристики, повышая мощность и смертоносность.

В ходе игры можно будет получить карты с оружием, приборами, усилителями, сундуками и прочими полезными фишками. Игроку предлагается триста заданий, в которых ему будут противостоять уникальные противники и боссы.

Сражайтесь, выживайте, получайте личные достижения, открывайте новое оружие и локации, и сметите в конце концов проклятую нечисть в лице нашей многострадальной планеты.