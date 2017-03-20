Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » UNKILLED 0.8.1 для Android
UNKILLED для Android

UNKILLED 0.8.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание UNKILLED 0.8.1 для AndroidОписание   Скачать UNKILLED 0.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (25,27 Мб) Скриншоты UNKILLED 0.8.1 для AndroidСкриншоты (20)   Статистика UNKILLED 0.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о UNKILLED 0.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UNKILLED - красочный 3D-экшн от первого лица для Android-смартфонов и планшетов, в котором вам предстоит сыграть за Джо, крутого парня из подразделения «Волчья стая», специализирующегося на выслеживании и уничтожении ходячих мертвецов.

В помощь игроку предоставлен довольно обширный арсенал (который надо постепенно разблокировать), включающий в себя более 50 видов разнообразного оружия, в том числе пистолеты, автоматы, тактические дробовики, снайперские винтовки и пр. Вооружение можно модернизировать, усиливая его технические характеристики, повышая мощность и смертоносность.

В ходе игры можно будет получить карты с оружием, приборами, усилителями, сундуками и прочими полезными фишками. Игроку предлагается триста заданий, в которых ему будут противостоять уникальные противники и боссы.

Сражайтесь, выживайте, получайте личные достижения, открывайте новое оружие и локации, и сметите в конце концов проклятую нечисть в лице нашей многострадальной планеты.

Что нового в UNKILLED 0.8.1 для Android?
  • 2 НОВЫЕ МУЛЬТИПЛЕЕРНЫЕ КАРТЫ — еще больше разнообразия в PvP.
  • УНИКАЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ — Пасха всё ближе. Вскоре станет доступен уникальный контент, которым вы сможете насладиться лишь во время Пасхи. 
Скриншоты UNKILLED:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 773
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
 Программа UNKILLED отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе UNKILLED

Admin

Отзывов о программе UNKILLED 0.8.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

Тор 2 - официальная игра 1.2.0n для Android

Тор 2 - официальная игра – приключенческий экшн, созданный по мотивам кинофильма «Тор: Царство Тьмы» от Marvel. Владыка темных эльфов Малекит пытается разрушить Девять Миров и только Тор способен остановить вражеские орды. В помощь сыну Одина

World of Tanks Blitz 3.6.1.620 для Android

World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств. Стреляйте по врагу и тараньте танки противников на одном из 200 танков, изучите более 18 локаций, вступайте в полки или играйте со случайными союзниками

Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5 для Android

Зомби в тумане [Into the Dead] – кто не любит пробежаться ранним туманным утром по мрачным полям, где бродят зомби? Начинайте бежать от монстров и старайтесь не попадаться им на пути. Если вдруг такое случилось, то на помощь придут дробовик, бензопила

Shadow Fight 2 1.9.28 для Android

Shadow Fight 2 – души демонических воинов захватили мир и теперь в мире теней должны выступить тени лучших бойцов. В игре сочетаются несколько стилей, помимо файтинга, вы должны вооружать своих бойцов различным холодным оружием

Hungry Shark Evolution 4.7.0 для Android

Hungry Shark Evolution – голодная маленькая акула планирует стать самым опасным хищником в океане. Исследуйте локации Тихого океана, Северного Ледовитого океана, Аравийского и Южно-Китайского морях. Откройте более 20 видов акул

Отряд самоубийц: Спецназ 1.1.3 для Android

Отряд самоубийц: Спецназ - спецотряд, составленный из самых отъявленных злодеев известных комиксов, направляют с миссией спасения исчезнувшей группы. Выбирайте Харли Квинн, Дьябло или Дэдшота, и используя их уникальные навыки и оружие, выполните задание

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

Battery Doctor

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

Drag Racing

King of Thieves

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

 
 