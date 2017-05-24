Mirillis Splash для Windows

Mirillis Splash 2.1.0

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Описание Mirillis Splash 2.1.0Описание   Скачать Mirillis Splash 2.1.0СКАЧАТЬ (23,04 Мб) Скриншоты Mirillis Splash 2.1.0Скриншоты (11)   Статистика Mirillis Splash 2.1.0Статистика   Отзывы о Mirillis Splash 2.1.0Отзывы (3)  
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3.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.71 из 5
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Mirillis Splash - мощный и удобный медиапроигрыватель, приоритетным направлением которого является высококачественное воспроизведение аудио- и видеоконтента. Плеер обеспечивает работу с самыми популярными и востребованными форматами как аудио, так и видео: mp3, wma, flac, avi, mp4, wmv, mkv и многими другими. Кроме того, эта программа позволяет еще и смотреть ТВ-каналы в HD-качестве, однако для этого понадобится тюнер.

Этот проигрыватель не требует никакого стороннего или дополнительного ПО, т.к. в него уже встроен пакет собственных кодеков, что и позволяет смотреть любое видео или слушать музыкальные композиции. Кроме того, тут используется специальная технология поддержки многоядерных процессоров, что обеспечивает и высокое качество воспроизведения, и разгружает процессор ПК, перенося основной груз обработки видео на саму видеокарту.

Конечно поддерживается работа с несколькими звуковыми дорожками, если они присутствуют в файле. Бывает, что аудио и видео дорожки не совпадают, для этого здесь предусмотрена отдельная опция синхронизации - на самом деле очень удобно.

Из других особенностей стоит выделить полностью настраиваемую поддержку субтитров, создание списков воспроизведения, использование аппаратного ускорения, регулировку соотношения сторон экрана, настройку контрастности (яркости, резкости) и др. Ко всему сказанному остается добавить, что плеер имеет стильный интерфейс и чрезвычайной прост в настройке. Одним словом, наслаждайтесь воспроизведением своего аудио и видео контента в высоком качестве с инновационным плеером Mirillis Splash.

Скриншоты Mirillis Splash:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 363
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе Mirillis Splash

дмитрий про Mirillis Splash 2.0.3 [18-04-2016]

раньше пользовался км плеер скачал и не пожалел и усиление звука и все настройки пока нравится посмотрим как дальше будет
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(ерж про Mirillis Splash 2.0.1 [05-02-2016]

Мне как пользователю этот плеер понравился: приятный и удобный интерфейс, настройки разделены на группы (видео, аудио и т.д.) по всплывающим вкладкам в верхней части экрана, автоматически всплывающие подсказки, помогающие сориентироваться при первом использовании программы, которые можно настроить так, чтобы было максимально комфортно работать с плеером. В настройках, мне лично понравилось то, что можно повторный просмотр начинать с того место, с которого оно было прервано, очень удобно. И ещё, у меня один концерт классической музыки был скачен из сети с не очень высоким качеством, однако при воспроизведении данным плеером он нивелировал этот недостаток. Оставляю этот плеер для работы, наряду с MediaPleer Classic.
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Nikit про Mirillis Splash 2.0.1 [05-02-2016]

На скриншотах Splash PRO EX
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