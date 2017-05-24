Mirillis Splash - мощный и удобный медиапроигрыватель, приоритетным направлением которого является высококачественное воспроизведение аудио- и видеоконтента. Плеер обеспечивает работу с самыми популярными и востребованными форматами как аудио, так и видео: mp3, wma, flac, avi, mp4, wmv, mkv и многими другими. Кроме того, эта программа позволяет еще и смотреть ТВ-каналы в HD-качестве, однако для этого понадобится тюнер.

Этот проигрыватель не требует никакого стороннего или дополнительного ПО, т.к. в него уже встроен пакет собственных кодеков, что и позволяет смотреть любое видео или слушать музыкальные композиции. Кроме того, тут используется специальная технология поддержки многоядерных процессоров, что обеспечивает и высокое качество воспроизведения, и разгружает процессор ПК, перенося основной груз обработки видео на саму видеокарту.

Конечно поддерживается работа с несколькими звуковыми дорожками, если они присутствуют в файле. Бывает, что аудио и видео дорожки не совпадают, для этого здесь предусмотрена отдельная опция синхронизации - на самом деле очень удобно.

Из других особенностей стоит выделить полностью настраиваемую поддержку субтитров, создание списков воспроизведения, использование аппаратного ускорения, регулировку соотношения сторон экрана, настройку контрастности (яркости, резкости) и др. Ко всему сказанному остается добавить, что плеер имеет стильный интерфейс и чрезвычайной прост в настройке. Одним словом, наслаждайтесь воспроизведением своего аудио и видео контента в высоком качестве с инновационным плеером Mirillis Splash.