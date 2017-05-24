Mirillis Splash - мощный и удобный медиапроигрыватель, приоритетным направлением которого является высококачественное воспроизведение аудио- и видеоконтента. Плеер обеспечивает работу с самыми популярными и востребованными форматами как аудио, так и видео: mp3, wma, flac, avi, mp4, wmv, mkv и многими другими. Кроме того, эта программа позволяет еще и смотреть ТВ-каналы в HD-качестве, однако для этого понадобится тюнер.
Этот проигрыватель не требует никакого стороннего или дополнительного ПО, т.к. в него уже встроен пакет собственных кодеков, что и позволяет смотреть любое видео или слушать музыкальные композиции. Кроме того, тут используется специальная технология поддержки многоядерных процессоров, что обеспечивает и высокое качество воспроизведения, и разгружает процессор ПК, перенося основной груз обработки видео на саму видеокарту.
Конечно поддерживается работа с несколькими звуковыми дорожками, если они присутствуют в файле. Бывает, что аудио и видео дорожки не совпадают, для этого здесь предусмотрена отдельная опция синхронизации - на самом деле очень удобно.
Из других особенностей стоит выделить полностью настраиваемую поддержку субтитров, создание списков воспроизведения, использование аппаратного ускорения, регулировку соотношения сторон экрана, настройку контрастности (яркости, резкости) и др. Ко всему сказанному остается добавить, что плеер имеет стильный интерфейс и чрезвычайной прост в настройке. Одним словом, наслаждайтесь воспроизведением своего аудио и видео контента в высоком качестве с инновационным плеером Mirillis Splash.
Windows Media Player - полностью русифицированная версия мощного медиапроигрывателя от компании Microsoft. Умеет воспроизводить практически любые аудио/видео файлы,
Отзывы о программе Mirillis Splash
дмитрий про Mirillis Splash 2.0.3 [18-04-2016]
раньше пользовался км плеер скачал и не пожалел и усиление звука и все настройки пока нравится посмотрим как дальше будет | | Ответить
(ерж про Mirillis Splash 2.0.1 [05-02-2016]
Мне как пользователю этот плеер понравился: приятный и удобный интерфейс, настройки разделены на группы (видео, аудио и т.д.) по всплывающим вкладкам в верхней части экрана, автоматически всплывающие подсказки, помогающие сориентироваться при первом использовании программы, которые можно настроить так, чтобы было максимально комфортно работать с плеером. В настройках, мне лично понравилось то, что можно повторный просмотр начинать с того место, с которого оно было прервано, очень удобно. И ещё, у меня один концерт классической музыки был скачен из сети с не очень высоким качеством, однако при воспроизведении данным плеером он нивелировал этот недостаток. Оставляю этот плеер для работы, наряду с MediaPleer Classic. | 1 | Ответить