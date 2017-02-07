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VivaVideo для Android

VivaVideo 5.4.2 для Android

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Описание VivaVideo 5.4.2 для AndroidОписание   Скачать VivaVideo 5.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (36,15 Мб) Скриншоты VivaVideo 5.4.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика VivaVideo 5.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о VivaVideo 5.4.2 для AndroidОтзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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VivaVideo  - мощный видеоредактор под Android, с помощью которого вы легко сможете создать свой видеосюжет и поделиться им с друзьями и семьей, превращая повседневные моменты в произведения современного искусства.

Предлагает профессиональные инструменты для редактирования:

  • обрезка и объединение видео;
  • применение эффектов;
  • добавление текста;
  • добавление звуковых дорожек и музыки;
  • добавление субтитров;
  • добавление переходов и т.п.

Поддерживает различные режимы съемки (обычная, с музыкой, быстрое движение, замедленное), множество эффектов, реализована возможность добавления фото. Также предусмотрено наличие разных тем оформления.

Особенности VivaVideo:

  • Поддержка нескольких вариантов захвата: Basic/Selfie/FX/Funny/Music Video/Collage
  • Эксклюзивная Селфи камера
  • Создание видео картинка в картинке
  • Захват видео специально для Instagram и Vine
  • Уникальный стиль раскадровки съемки
  • Photo Movie Maker. Превращайте свои фотографии в кино и создавайте видео слайд-шоу в несколько кликов
  • Создание коллажей
  • Удобная панель инструментов
  • Более 200 бесплатных специальных эффектов, включая анимированные наклейки/темы/фильтры/FX/тексты/переходы
  • Настраиваемые шрифты для добавления заголовков
  • Экспорт видео в галерею
  • Делитесь своими работами на Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, по электронной почте и т.д.
  • Все операции редактирования можно мгновенно просмотреть в режиме WYSIWYG
  • Данные редактирования можно сохранить для последующей обработки
Что нового в VivaVideo 5.4.2 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты VivaVideo:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 069
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе VivaVideo

Елена про VivaVideo 5.3.0 для Android [05-02-2017]

Мне тоже не понравилось. Видео получается размытое, поэтому решила не использовать
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Владимир про VivaVideo 4.7.2 для Android [07-11-2016]

Редактор работает на славу,только есть одно но,Слишком уменьшает ёмкость файла ,отсюда следует плохое качество видео .Уменьшает раз в двадцать не меньше...
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Karassius про VivaVideo 4.5.8 для Android [11-03-2016]

Самое хреновое приложение-редактор из всех, которыми пользовалась. Дерьмо полнейшее. Засняла видео длительностью 1 час - не сохранилось! Всё к чертям!
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