VivaVideo - мощный видеоредактор под Android, с помощью которого вы легко сможете создать свой видеосюжет и поделиться им с друзьями и семьей, превращая повседневные моменты в произведения современного искусства.
Предлагает профессиональные инструменты для редактирования:
обрезка и объединение видео;
применение эффектов;
добавление текста;
добавление звуковых дорожек и музыки;
добавление субтитров;
добавление переходов и т.п.
Поддерживает различные режимы съемки (обычная, с музыкой, быстрое движение, замедленное), множество эффектов, реализована возможность добавления фото. Также предусмотрено наличие разных тем оформления.
ОсобенностиVivaVideo:
Поддержка нескольких вариантов захвата: Basic/Selfie/FX/Funny/Music Video/Collage
Эксклюзивная Селфи камера
Создание видео картинка в картинке
Захват видео специально для Instagram и Vine
Уникальный стиль раскадровки съемки
Photo Movie Maker. Превращайте свои фотографии в кино и создавайте видео слайд-шоу в несколько кликов
Создание коллажей
Удобная панель инструментов
Более 200 бесплатных специальных эффектов, включая анимированные наклейки/темы/фильтры/FX/тексты/переходы
Настраиваемые шрифты для добавления заголовков
Экспорт видео в галерею
Делитесь своими работами на Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, по электронной почте и т.д.
Все операции редактирования можно мгновенно просмотреть в режиме WYSIWYG
Данные редактирования можно сохранить для последующей обработки