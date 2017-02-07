VivaVideo - мощный видеоредактор под Android, с помощью которого вы легко сможете создать свой видеосюжет и поделиться им с друзьями и семьей, превращая повседневные моменты в произведения современного искусства.

Предлагает профессиональные инструменты для редактирования:

обрезка и объединение видео;

применение эффектов;

добавление текста;

добавление звуковых дорожек и музыки;

добавление субтитров;

добавление переходов и т.п.

Поддерживает различные режимы съемки (обычная, с музыкой, быстрое движение, замедленное), множество эффектов, реализована возможность добавления фото. Также предусмотрено наличие разных тем оформления.

Особенности VivaVideo: