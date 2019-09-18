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Alight Motion для Android

Alight Motion 2.6.10 для Android

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Описание Alight Motion 2.6.10 для AndroidОписание   Скачать Alight Motion 2.6.10 для AndroidСКАЧАТЬ (14,19 Мб) Скриншоты Alight Motion 2.6.10 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Alight Motion 2.6.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Alight Motion 2.6.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Alight Motion - профессиональное приложение для работы с анимационным дизайном, которое предоставляет все необходимые инструменты для редактирования и создания видео, разнообразные визуальные эффекты и пр.

Ключевые возможности:

  • Работа со слоями изображений, видео и звука.
  • Поддержка векторных и растровых форматов.
  • Визуальные эффекты и коррекция цвета.
  • Доступна анимация по ключевым кадрам.
  • Более плавные переходы для оптимизации видео: выбирайте из пресетов или создавайте собственные временные графики.
  • Размытость изображения согласно скорости.
  • Экспорт видео в формате MP4 и изображений в формате GIF.
  • Эффекты заполнения цветом и градиентом.
  • Эффекты границ и теней.
  • Группировка слоев.
  • Сохранение избранных элементов для легкого повторного использования в будущем.
Alight Motion
Alight Motion
Alight Motion
Alight Motion
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Alight Motion

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