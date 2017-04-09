Genymotion для Windows

Genymotion 2.8.1

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Описание Genymotion 2.8.1Описание   Скачать Genymotion 2.8.1СКАЧАТЬ (45,63 Мб) Скриншоты Genymotion 2.8.1Скриншоты (7)   Статистика Genymotion 2.8.1Статистика   Отзывы о Genymotion 2.8.1Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Genymotion - наверно самый лучший эмулятор системы Android, позволяющий запускать все приложения для этой мобильной операционки прямо на Вашем ПК под управлением Windows. В каталоге этой платформы содержится множество виртуальных девайсов, которые Вы можете использовать для тестирования программ, экспериментов с настройками да и просто познакомиться с начинкой того или иного устройства.

Для работы этого эмулятора необходима виртуальная среда VirtualBox. Кстати, для тех у кого ее нет, разработчики предусмотрели установочный файл прямо с этой оболочкой. После непродолжительной установки, Вы имеете возможность запускать Android-приложения, загружая их из Google Play или распаковывая имеющийся apk-файл.

Удобно, что виртуальный девайс эмулирует все необходимые встроенные инструменты Android как в обычном (реальном) устройстве: функция звонков и SMS, работа с сетью и интернетом, индикация батареи, GPS-позиционирование, управление разрешением экрана, камера и т.д. Тестировщики по достоинству оценят и возможность записи экрана - скриншоты и видео, что поможет создать описание к программе или обучающий ролик с прохождением игры.

Основные возможности Genymotion:

  • Огромный список доступных виртуальных устройств.
  • Настройка координат GPS и уровня заряда батареи.
  • Режим полноэкранного просмотра.
  • Эмуляция передней и задней камеры.
  • Общий буфер обмена виртуального устройства и компьютера
  • Возможность редактирования IMEI/MEID виртуального устройства.
  • Возможность сброса виртуального устройства к заводским настройкам.
  • Редактирование количества процессоров и оперативной памяти.
  • Эмуляция работы интернета через GPRS, Edge, 3G, 4G и многое другое.

В целом, если ищите хороший Android-эмулятор для разных целей (тестирование приложений, регулирование настроек, просто поиграться в Android-игры на стационарном ПК), то рекомендуем обратить внимание на платформу Genymotion, которая умеренно требовательна к системным ресурсам компьютера и позволяет полностью виртуализировать Android-устройство.

Скриншоты Genymotion:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 16 485
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе Genymotion

Admin

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