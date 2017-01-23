Firefox ESR для Windows

Firefox ESR 45.7.0

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Описание Firefox ESR 45.7.0Описание   Скачать Firefox ESR 45.7.0СКАЧАТЬ (44,04 Мб) Скриншоты Firefox ESR 45.7.0Скриншоты (8)   Статистика Firefox ESR 45.7.0Статистика   Отзывы о Firefox ESR 45.7.0Отзывы (1)  
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4.84 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.84 из 5
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Firefox ESR (Extended Support Release) - версия популярного браузера Mozilla Firefox с удлиненным сроком поддержки.

Новая политика Firefox "обновления как можно чаще, релиз раз в месяц" стала приводить к появлению у пользователей проблем в работе браузера: глюки новых версий, несовместимость нужных дополнений и т.п. Именно для этого, был запущен Firefox ESR, который отличается об стандартной версии тремя важными моментами:

  1. Свежий релиз делается из текущей ветки только после некоторого периода "тестирования" обычного релиза всеми теми, кто использует не ESR релизы.
  2. Период действия релиза намного больше чем обычного.
  3. Для него выпускаются только обновления закрывающие дыры в безопасности.

Таким образом, на выходе имеем стабильный браузер, с периодичностью смены релиза приблизительно год, прошедший масштабное тестирование и имеющий обновления системы безопасности.

В таком виде браузер станет полезным в больших организациях, таких как университеты и школы, госорганизации и крупные частные компании. Во время расширенного цикла, новые компоненты не будут добавлены в Firefox ESR, только исправления проблем безопасности и стабильности.

Основные возможности Firefox ESR практически не отличаются от основной версии браузера:

  • Удобная панель закладок.
  • Интегрирована панель поиска. Количество поисковых систем можно увеличить, установив необходимые плагины.
  • Возможность просматривать и работать с несколькими сайтами одновременно в отдельных вкладках одного окна браузера.
  • Автоматическое обновление, размер которого обычно не больше нескольких сотен килобайт.
  • Защита приватности.
  • Безопасная навигация по Интернету: конфиденциальность, защита от вирусов, шпионских программ и всплывающих окон, мгновенная идентификация веб-сайтов и блокировка доступа на сайты сетевых жуликов, опасных сделок и подделок.
  • Полноценное масштабирование.
  • Поддержка технологии RSS. Возможность создания закладок.
  • Огромный выбор расширений и плагинов.
Скриншоты Firefox ESR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 821
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Firefox ESR

Vasilews про Firefox ESR 45.2.0 [20-06-2016]

Отличный браузер.Советую всем.Работает стабильно,без глюков.Ставьте,не пожалеете!!!
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