Firefox ESR (Extended Support Release) - версия популярного браузера Mozilla Firefox с удлиненным сроком поддержки.
Новая политика Firefox "обновления как можно чаще, релиз раз в месяц" стала приводить к появлению у пользователей проблем в работе браузера: глюки новых версий, несовместимость нужных дополнений и т.п. Именно для этого, был запущен Firefox ESR, который отличается об стандартной версии тремя важными моментами:
- Свежий релиз делается из текущей ветки только после некоторого периода "тестирования" обычного релиза всеми теми, кто использует не ESR релизы.
- Период действия релиза намного больше чем обычного.
- Для него выпускаются только обновления закрывающие дыры в безопасности.
Таким образом, на выходе имеем стабильный браузер, с периодичностью смены релиза приблизительно год, прошедший масштабное тестирование и имеющий обновления системы безопасности.
В таком виде браузер станет полезным в больших организациях, таких как университеты и школы, госорганизации и крупные частные компании. Во время расширенного цикла, новые компоненты не будут добавлены в Firefox ESR, только исправления проблем безопасности и стабильности.
Основные возможности Firefox ESR практически не отличаются от основной версии браузера:
- Удобная панель закладок.
- Интегрирована панель поиска. Количество поисковых систем можно увеличить, установив необходимые плагины.
- Возможность просматривать и работать с несколькими сайтами одновременно в отдельных вкладках одного окна браузера.
- Автоматическое обновление, размер которого обычно не больше нескольких сотен килобайт.
- Защита приватности.
- Безопасная навигация по Интернету: конфиденциальность, защита от вирусов, шпионских программ и всплывающих окон, мгновенная идентификация веб-сайтов и блокировка доступа на сайты сетевых жуликов, опасных сделок и подделок.
- Полноценное масштабирование.
- Поддержка технологии RSS. Возможность создания закладок.
- Огромный выбор расширений и плагинов.