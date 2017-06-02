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Браузер Спутник для Windows

Браузер Спутник 2.2.1162.0

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Описание Браузер Спутник 2.2.1162.0Описание   Скачать Браузер Спутник 2.2.1162.0СКАЧАТЬ (1,04 Мб) Скриншоты Браузер Спутник 2.2.1162.0Скриншоты (7)   Статистика Браузер Спутник 2.2.1162.0Статистика   Отзывы о Браузер Спутник 2.2.1162.0Отзывы (33)  
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2.61 из 5, всего оценок - 90
  • Рейтинг программы - 2.61 из 5
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Браузер Спутник - довольно-таки качественно спроектированный web-обозреватель от российских разработчиков на основе Chromium. Этот браузер содержит в себе несколько удобных и полезных функций для максимально комфортного и безопасного серфинга в Интернете.

Среди встроенных инструментов можно выделить такие модули:

  • Сталкер - найдет и выявит вредоносную (опасную) информацию в сети, оперативно предупредив Вас об этом
  • Продвинутые поисковые фильтры - обеспечивает нужный уровень защиты при поиске
  • Рекламоотвод - режет навязчивую рекламу и всплывающие окна, экономя трафик, время загрузки страниц и улучшая внешний вид браузера
  • Детский режим - ограждает ребёнка от нежелательной информации

Кроме того, в Браузере Спутник есть дополнительные встроенные сервисы: адреса и телефоны организаций (служб), инфраструктура Вашего района, ближайшие аптеки и цены на лекарства, государственные услуги, карты и многое другое.

Достаточно удобно выполнена стартовая страница браузера: на экране отображаются самые свежие новости, прогноз погоды, курсы валют, программа телепередач и онлайн-ТВ. Стоит отметить возможность добавления избранных страниц в индивидуальный список чтения, то сделает их доступными даже без доступа интернета.

Браузер имеет очень гибкие настройки, позволяя оптимизировать этот web-обозреватель полностью "под себя", чтобы пользователь мог получить полное удовлетворение от ежедневного серфинга - картинки, оформление, любимые сайты и т.д. Если необходимо, функциональность браузера можно расширить за счет расширений и плагинов из магазина Chrome.

В целом, Спутник может стать хорошей альтернативой самым раскрученным и популярным web-обозревателям, выполняя все необходимые действия в Интернете, защищая от вредоносного контента и предлагая дополнительные сервисы и услуги.

Скриншоты Браузер Спутник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 922
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Браузер Спутник

Viktor про Браузер Спутник 2.1.947.0 [18-05-2017]

Честно! Молодцы, сделали весчь! Шустрый, график отключения отопления нашёл именно для меня (сначала надо в картах дом указать). Мне очень понравилось. Вообще поиск по сравнению с даком (а я им полбзуюсь по понятным причинам, намного удобнее). Заточен под интересы простых юзеров, а нас большинство! Поэтому именно для нас. Реально, хорошо сделали.
Самое главное - не перегружен рекламой. Честно от яндекса устал с их заплаченным поиском. Появилось что-то свежее и на пристойном уровне.
Единственный вопрос с которым я не разобрался: история запросов сохраняется у дяди на сервере и сколько по времени сохраняется?
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вопрос про Браузер Спутник 2.1.947.0 [27-04-2017]

На Х*Р он нужен? Плеваться?
10 | | Ответить

Алексей про Браузер Спутник 2.1.947.0 [09-04-2017]

Спутник, Версия 2.2.1162.0. Очень понравиля,гасит рекламу,шустрый.
Стал пользовать вместо Google Chrome,Хром последнее время,стал тормозным.
Перепробовал кучу браузеров и остановился на Спутнике.
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SISKO про Браузер Спутник 2.1.947.0 [08-11-2016]

на xp не работает
13 | | Ответить

Андрей про Браузер Спутник 1.12.620.0 [19-08-2016]

У меня на Win10 в peacekeeper набрал больше всех балов (Версия 2.0.803.1) )))
2 | 17 | Ответить

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