Браузер Спутник для Android

Браузер Спутник 1.2.7.160 для Android

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Описание Браузер Спутник 1.2.7.160 для AndroidОписание   Скачать Браузер Спутник 1.2.7.160 для AndroidСКАЧАТЬ (14,35 Мб) Скриншоты Браузер Спутник 1.2.7.160 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Браузер Спутник 1.2.7.160 для AndroidСтатистика   Отзывы о Браузер Спутник 1.2.7.160 для AndroidОтзывы (1)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Браузер Спутник – мобильная версия браузера от российских разработчиков, который включает в себя все необходимые функции и инструменты, способные обеспечить пользователю скорость, безопасность и удобство работы в сети Интернет.

Присутствует возможность блокировки рекламы и фишинговых сайтов, благодаря постоянно обновляемым встроенным фильтрам, имеется «Детский» режим, оффлайн-режим и режим инкогнито, поддержка HTML5, управление  жестами, голосовой ввод, собственная поисковая система и многое другое.

Ключевые особенности браузера Спутник:

  • Постоянно обновляемый список рекламы и опасных сайтов, которые автоматически блокируются в браузере.
  • Наличие Детского режима, который будет защищать ребёнка от «взрослых» и плохих сайтов благодаря специальному детскому поиску и системе фильтрации сайтов.
  • Возможность сохранять веб-страницы и читайте их без доступа к интернету в режиме оффлайн.
  • Широкие возможности кастомизации браузера, изменения темы оформления, настройки виджетов и пр.
  • Поддержка технологии HTML5.
  • Посещение веб-сайтов в режиме инкогнито, благодаря чему посещенные страницы не останутся в истории браузера или поиска
  • Возможность управления жестами.
  • Голосовой ввод.
  • Быстрый доступ к закладкам.
  • Возможность выбора поисковой системы (Google, Mail.ru, Яндекс или собственная поисковая система Спутник и Спутник.дети).
  • Настройка шрифта.
  • Наличие уведомлений.
  • Возможность импорта истории и закладок и многое другое.
Что нового в Браузер Спутник 1.2.7.160 для Android?
  • Исправлена проблема со скачиванием файлов и картинок
  • Убрана реклама на стартовой странице
Браузер Спутник
Браузер Спутник
Браузер Спутник
Браузер Спутник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 642
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Браузер Спутник

алекс про Браузер Спутник 0.8.7 для Android [13-01-2016]

Отличный браузер. Молодцы ребята
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