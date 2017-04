ТОП-сегодня раздела "Телефония, GSM" Viber 6.8.0.25 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Бесплатно звоните и общайтесь, используя сети Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. Обменивайтесь стикерами Automatic Call Recorder for Me 1.2 для Android Automatic Call Recorder for Me - отличная программа, которая поможет записать нужные вам телефонные разговоры, чтобы вы не забыли важные детали, контакты и события. Записывать можно в ручном и автоматическом режиме ooVoo 3.1.6 для Android ooVoo – функциональный мессенджер с качественным видеочатом, текстовыми сообщениями, возможностью записывать короткие видеосообщения и другими возможностями. Приложение работает в сетях 4G, 3G, LTE и Wi-Fi, потребляя минимальное количество трафика Skype 7.41.0.101 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в сетях Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS. По выгодным тарифам звоните на мобильные и стационарные телефоны VIPPIE 3.1.5 для Android Vippie - бесплатные аудио и видео звонки другим пользователям приложения в HD-качестве. Создавайте групповые чаты до 100 человек, звоните на стационарные и мобильные телефоны по специальным выгодным тарифам, обменивайтесь файлами, пользуйтесь голосовой Где ты? (СМС локатор) 1.0.11 для Android Где ты? (СМС локатор) - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет отслеживать ваше местоположение, достаточно отправить СМС на Ваш телефон с содержанием: "где ты?"