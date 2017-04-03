Tango - коммуникационное приложение, позволяющее вам бесплатно общаться с друзьями и близкими людьми по всему миру посредством голосовых и видео звонков. Кроме этого, поддерживаются текстовые сообщения и общение в чате (1 на 1 или в группе), а также обмен фотографиями и видеооткрытками.

Чтобы разнообразить ваше общение и наиболее точно передать свое эмоциональное состояние, можно использовать разнообразные статусы, наклейки, стикеры и другие фишки.

Для работы приложения требуется доступ в интернет. При этом качество звонков будет одинаково высоким как при подключении по Wi-Fi, так и в 3G-, 4G-сетях.

В приложении вы можете просматривать профили других пользователей и знакомиться с новыми людьми. А еще в Tango много открытых сообществ с интересными темами для бесед, к которым вы совершенно свободно присоединяетесь, высказывая свои предложения. Ну и не осталось это коммуникационное приложение без развлекательной составляющей: доступно несколько увлекательных игр разных жанров, в которые можно играть как самому, так и с друзьями.

Основные возможности Tango: