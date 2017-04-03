Tango для Android

Tango 3.33.216923 для Android

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Описание Tango 3.33.216923 для AndroidОписание   Скачать Tango 3.33.216923 для AndroidСКАЧАТЬ (40,63 Мб) Скриншоты Tango 3.33.216923 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Tango 3.33.216923 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tango 3.33.216923 для AndroidОтзывы (0)  
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Tango - коммуникационное приложение, позволяющее вам бесплатно общаться с друзьями и близкими людьми по всему миру посредством голосовых и видео звонков. Кроме этого, поддерживаются текстовые сообщения и общение в чате (1 на 1 или в группе), а также обмен фотографиями и видеооткрытками.

Чтобы разнообразить ваше общение и наиболее точно передать свое эмоциональное состояние, можно использовать разнообразные статусы, наклейки, стикеры и другие фишки.

Для работы приложения требуется доступ в интернет. При этом качество звонков будет одинаково высоким как при подключении по Wi-Fi, так и в 3G-, 4G-сетях.

В приложении вы можете просматривать профили других пользователей и знакомиться с новыми людьми. А еще в Tango много открытых сообществ с интересными темами для бесед, к которым вы совершенно свободно присоединяетесь, высказывая свои предложения. Ну и не осталось это коммуникационное приложение без развлекательной составляющей: доступно несколько увлекательных игр разных жанров, в которые можно играть как самому, так и с друзьями.

Основные возможности Tango:

  • Бесплатные звонки высокого качества.
  • Отправка текстовых сообщений и создание групповых чатов.
  • Обмен новостями и фотографиями.
  • Доступен просмотр профилей других пользователей.
  • Возможность участия в открытых обсуждениях.
  • Увлекательные игры.
Что нового в Tango 3.33.216923 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Tango:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 343
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Tango

Admin

Отзывов о программе Tango 3.33.216923 для Android пока нет, можете добавить...

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