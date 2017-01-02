TunnelBear - кроссплатформенный VPN-клиент, который позволяет безопасно серфить в Интернете, скрывать от посторонних глаз конфиденциальные данные и получать доступ к запрещенным в Вашей стране сайтам. Смысл технологии VPN заключается в шифровании и перенаправлении всего исходящего трафика через так называемые туннельные сервера, где происходит подмена реального IP-адреса и местоположения на виртуальные. В результате для всех отслеживающих модулей, сервисов и недобросовестных пользователей Вы будете отображаться как пользователь другой страны, а возможность утечки персональной информации становится практически невозможной.

В TunnelBear можно использовать несколько серверов в таких странах как США, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Швейцария, Австралия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция, Италия и Испания.

Работать с TunnelBear очень просто: выбираете любую локацию из списка и регулятором "On"/"Off" управляете туннелированием.