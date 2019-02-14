TunnelBear VPN для Android

TunnelBear VPN v165 для Android

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Описание TunnelBear VPN v165 для AndroidОписание   Скачать TunnelBear VPN v165 для AndroidСКАЧАТЬ (17,43 Мб) Скриншоты TunnelBear VPN v165 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика TunnelBear VPN v165 для AndroidСтатистика   Отзывы о TunnelBear VPN v165 для AndroidОтзывы (0)  
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TunnelBear VPN - простое в использовании Android-приложение, которое позволяет надежно скрыть от посторонних глаз ваше реальное местоположение и дает возможность обходить различные блокировки и ограничения в сети Интернет.

Программа организует виртуальные частные сети (VPN), переправляя пользовательских трафик через разные компьютеры по всему миру, обеспечивая тем самым анонимность в сети.

Основные возможности приложения:

  • Просмотр из любой точки мира заблокированных сайтов.
  • Скрытие реального местоположения.
  • Визуализация туннелей, по которым программа передает ваши данные из одной страны в другую.
  • Безопасное использование общедоступных сетей Wi-Fi.

Примечание! Для бесплатного аккаунта TunnelBear VPN предлагает пользователю 500МБ ежемесячно.

Скриншоты TunnelBear VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 989
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Шифровка, дешифровка
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Отзывы о программе TunnelBear VPN

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