Puffin для Android

Puffin 6.0.8.15804 для Android

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Описание Puffin 6.0.8.15804 для AndroidОписание   Скачать Puffin 6.0.8.15804 для AndroidСКАЧАТЬ (15,27 Мб) Скриншоты Puffin 6.0.8.15804 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Puffin 6.0.8.15804 для AndroidСтатистика   Отзывы о Puffin 6.0.8.15804 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Puffin - быстрый и удобный в работе браузер, который особенно хорош при медленном интернет-соединении (мобильный, общественный Wi-Fi и др.). Фишка этого web-обозревателя состоит в переносе основного трафика и нагрузки на облачные серверы, поэтому веб-страницы могут открываться быстро даже на слабых устройствах. Такая технология позволяет использовать любые ресурсы, запускать медиаконтент и комфортно серфить на просторах интернета. Puffin, кстати, полностью поддерживает самые актуальные версии Adobe Flash через облако, так что установка дополнительного ПО для этого браузера не требуется.

Весь перенаправляемый трафик надежно зашифрован, что не позволит хакерам и другим недобросовестным пользователям перехватить данные и воспользоваться Вашей конфиденциальной информацией. Поэтому даже при выходе в сеть через общественные Wi-Fi-точки, Вы можете не переживать за свою безопасность, для чего в других браузерах нужно ставить дополнительные плагины или стороннее ПО.

Конечно же, есть тут и все стандартные атрибуты любого браузера, такие как мультивкладочность, закладки, режим инкогнито, функция театр (полноэкранный просмотр видеоконтента), раздел загрузок, история посещенных ресурсов, диагностика сети, несколько встроенных поисковых систем (Яндекс, Google, Bing) и т.д.

Но и это еще не все. Puffin использует специальный алгоритм сжатия web-данных, что дает возможность сэкономить до 90% трафика по сравнению с обычной обработкой и просмотром. Особенно это актуально при лимитированном тарифе выхода в Интернет.

Основные возможности браузера:

  • Быстрая загрузка страниц.
  • Полноценная поддержка Adobe Flash.
  • Возможность загрузка файлов объемом до 1 Гб на облако.
  • Виртуальная сенсорная панель - симуляция мыши.
  • Виртуальный джойстик.
  • Встроенные дополнения - Pocket, Evernote, Facebook, Переводчик и др.
  • Разнообразное цветовое оформление панели инструментов.
  • Использование движка JavaScript.
  • Работа с web-данными в стандартном и мобильном виде.
  • Режим инкогнито: автоматическая очистка активности в браузере и многое другое.
Скриншоты Puffin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 159
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Puffin

Admin

Отзывов о программе Puffin 6.0.8.15804 для Android пока нет, можете добавить...

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