Puffin - быстрый и удобный в работе браузер, который особенно хорош при медленном интернет-соединении (мобильный, общественный Wi-Fi и др.). Фишка этого web-обозревателя состоит в переносе основного трафика и нагрузки на облачные серверы, поэтому веб-страницы могут открываться быстро даже на слабых устройствах. Такая технология позволяет использовать любые ресурсы, запускать медиаконтент и комфортно серфить на просторах интернета. Puffin, кстати, полностью поддерживает самые актуальные версии Adobe Flash через облако, так что установка дополнительного ПО для этого браузера не требуется.

Весь перенаправляемый трафик надежно зашифрован, что не позволит хакерам и другим недобросовестным пользователям перехватить данные и воспользоваться Вашей конфиденциальной информацией. Поэтому даже при выходе в сеть через общественные Wi-Fi-точки, Вы можете не переживать за свою безопасность, для чего в других браузерах нужно ставить дополнительные плагины или стороннее ПО.

Конечно же, есть тут и все стандартные атрибуты любого браузера, такие как мультивкладочность, закладки, режим инкогнито, функция театр (полноэкранный просмотр видеоконтента), раздел загрузок, история посещенных ресурсов, диагностика сети, несколько встроенных поисковых систем (Яндекс, Google, Bing) и т.д.

Но и это еще не все. Puffin использует специальный алгоритм сжатия web-данных, что дает возможность сэкономить до 90% трафика по сравнению с обычной обработкой и просмотром. Особенно это актуально при лимитированном тарифе выхода в Интернет.

Основные возможности браузера: