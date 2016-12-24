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Uber для Android

Uber 3.134.5 для Android

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Описание Uber 3.134.5 для AndroidОписание   Скачать Uber 3.134.5 для AndroidСКАЧАТЬ (31,63 Мб) Скриншоты Uber 3.134.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Uber 3.134.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Uber 3.134.5 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Uber - сервис автомобильных перевозок по требованию, позволяющий сделать заявку на услуги такси или частного водителя. Это приложение направит к вам ближайшего профессионального водителя, который по доступной цене, быстро и с комфортом доставит в нужное место.

Отличительной особенностью этой службы от обычного такси является полностью безналичный расчет: при регистрации в сервисе вы указываете номер своей карты, с которой и снимается плата за проезд - вам остается только дождаться комфортабельное авто и с удобством доехать в обозначенный пункт. В некоторых городах доступен наличный расчет.

В настоящее время сервис доступен во множестве стран мира (более 60), в том числе и в России: жители Екатеринбурга, Казани, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга уже могут воспользоваться услугами сервиса и ощутить все его преимущества. Воспользоваться сервисом можно и в таких странах, как Украина (Киев) и Республика Беларусь (Минск).

Так что, попробуйте и вы совершенно новый и современный способ путешествовать с удобным сервисом Uber.

Скриншоты Uber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 462
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Авто

Отзывы о программе Uber

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