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DarkWave Studio для Windows

DarkWave Studio 5.6.2

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Описание DarkWave Studio 5.6.2Описание   Скачать DarkWave Studio 5.6.2СКАЧАТЬ (2,89 Мб) Скриншоты DarkWave Studio 5.6.2Скриншоты (4)   Статистика DarkWave Studio 5.6.2Статистика   Отзывы о DarkWave Studio 5.6.2Отзывы (1)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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DarkWave Studio - мини аудио-студия для создания цифровой электронной музыки. Если Вы хотите попробовать себя в роли композитора, DJ-я или MC, то как раз с помощью этой простой программы и можно оценить свои творческие способности.

Тут Вы сможете использовать различные встроенные аудиомашины, а также применять и сторонние эффекты для своей композиции. Для создания мелодии реализован специальный модуль под названием Редактор шаблонов. Данный модуль даст возможность без особых усилий приступить к проектированию новой музыки или отредактировать уже имеющийся шаблон с помощью простого перетаскивания нужных элементов в редактор. Более того, шаблоны можно комбинировать между собой в разном сочетании, что позволяет получить действительно интересные и необычные авторские композиции.

DarkWave Studio состоит из следующих компонентов:

  • Studio - работа с аудиомашинами,
  • Pattern Editor - редактор музыкальных шаблонов,
  • Sequencer - секвенсер для аранжировки шаблонов
  • Multi-track Hard Disk Recorder - запись мелодии на жесткий диск.

Что касается доступных плагинов, то Вы можете использовать такие расширения:

  • MIDI Input - MIDI клавиатура для воспроизведения встроенных инструментов,
  • ES AntiAlias - цифровой оверсемплер,
  • ES SpatialVerb - ревербератор с опцией моделирования помещения,
  • ES Stomp - генератор рэйвов,
  • ES BassHead - виртуальный аналоговый синтезатор,
  • ES DGenR8 - виртуальная аналоговая драм-машина,
  • ES QuadDelay - добавление эффекта эха и хорового пения,
  • ES Mixer - 8-трековый микшер и другие.
Скриншоты DarkWave Studio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 558
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры

Отзывы о программе DarkWave Studio

Александр про DarkWave Studio 5.1.0 [22-11-2015]

Бета версия просто голый интерфейс без опций.Такие программ я и сам рисовать могу в С++.Не советую качать потратите время.
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