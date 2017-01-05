DarkWave Studio - мини аудио-студия для создания цифровой электронной музыки. Если Вы хотите попробовать себя в роли композитора, DJ-я или MC, то как раз с помощью этой простой программы и можно оценить свои творческие способности.
Тут Вы сможете использовать различные встроенные аудиомашины, а также применять и сторонние эффекты для своей композиции. Для создания мелодии реализован специальный модуль под названием Редактор шаблонов. Данный модуль даст возможность без особых усилий приступить к проектированию новой музыки или отредактировать уже имеющийся шаблон с помощью простого перетаскивания нужных элементов в редактор. Более того, шаблоны можно комбинировать между собой в разном сочетании, что позволяет получить действительно интересные и необычные авторские композиции.
DarkWave Studio состоит из следующих компонентов:
Studio - работа с аудиомашинами,
Pattern Editor - редактор музыкальных шаблонов,
Sequencer - секвенсер для аранжировки шаблонов
Multi-track Hard Disk Recorder - запись мелодии на жесткий диск.
Что касается доступных плагинов, то Вы можете использовать такие расширения:
MIDI Input - MIDI клавиатура для воспроизведения встроенных инструментов,
ES AntiAlias - цифровой оверсемплер,
ES SpatialVerb - ревербератор с опцией моделирования помещения,
ES Stomp - генератор рэйвов,
ES BassHead - виртуальный аналоговый синтезатор,
ES DGenR8 - виртуальная аналоговая драм-машина,
ES QuadDelay - добавление эффекта эха и хорового пения,