OsmAnd Карты и Навигация - крутое навигационное приложение, которое поможет всем путешественникам сориентироваться на незнакомой местности, проложить самый оптимальный маршрут движения, найти нужные объекты на карте и получить различную полезную информацию о них. Программа использует в работе данные из Open Street Maps (OSM).

OsmAnd Карты и Навигация работает как с векторными, так и растровыми картами без дополнительного доступа в Интернет. Для этого необходимо всего лишь один раз загрузить нужные карты на свое устройство (лучше по Wi-Fi-каналу, т.к. они довольно-таки объемные) и пользоваться ими в любое удобное время и в любом месте - даже там, где покрытия нет.

На картах доступна различная дополнительная информация, такая как навигационный маршрут, объекты (POI), избранные местоположения, линии высот, остановки общественного транспорта. Можно использовать несколько карт одновременно, накладывая их друг на друга и настраивая прозрачность. Таким образом, вы без труда сможете:

искать адреса и объекты без доступа в Интернет,

прокладывать маршруты на любые расстояния (автомобильный, пеший, велосипедный),

изменять масштаб карты в зависимости от скорости движения,

использовать голосовые команды при движении по маршруту,

получать предупреждения о превышении допустимой скорости движения.

переключаться на дневной/ночной режим отрисовки карты и многое другое.

В общем, путешествуйте удобно и комфортно по всему миру с приложением OsmAnd Карты и Навигация, выстраивая оптимальные маршруты и находя нужные места по пути следования.