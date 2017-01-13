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OsmAnd Карты и Навигация для Android

OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для Android

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Описание OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для AndroidОписание   Скачать OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (52,35 Мб) Скриншоты OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для AndroidОтзывы (2)  
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OsmAnd Карты и Навигация - крутое навигационное приложение, которое поможет всем путешественникам сориентироваться на незнакомой местности, проложить самый оптимальный маршрут движения, найти нужные объекты на карте и получить различную полезную информацию о них. Программа использует в работе данные из Open Street Maps (OSM).

OsmAnd Карты и Навигация работает как с векторными, так и растровыми картами без дополнительного доступа в Интернет. Для этого необходимо всего лишь один раз загрузить нужные карты на свое устройство (лучше по Wi-Fi-каналу, т.к. они довольно-таки объемные) и пользоваться ими в любое удобное время и в любом месте - даже там, где покрытия нет.

На картах доступна различная дополнительная информация, такая как навигационный маршрут, объекты (POI), избранные местоположения, линии высот, остановки общественного транспорта. Можно использовать несколько карт одновременно, накладывая их друг на друга и настраивая прозрачность. Таким образом, вы без труда сможете:

  • искать адреса и объекты без доступа в Интернет,
  • прокладывать маршруты на любые расстояния (автомобильный, пеший, велосипедный),
  • изменять масштаб карты в зависимости от скорости движения,
  • использовать голосовые команды при движении по маршруту,
  • получать предупреждения о превышении допустимой скорости движения.
  • переключаться на дневной/ночной режим отрисовки карты и многое другое.

В общем, путешествуйте удобно и комфортно по всему миру с приложением OsmAnd Карты и Навигация, выстраивая оптимальные маршруты и находя нужные места по пути следования.

Примечание. Бесплатная версия программы ограничена загрузкой только 10 карт, а также нет возможности просматривать описание достопримечательностей из Wikipedia без доступа в Интернет.

Что нового в OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для Android?
  • Нажимаемые иконки на карте.
  • Гибкая фильтрация POI в поиске: ищите рестораны по типу кухни, кемпинги по наличию удобств.
  • Новый стиль карты Topo для пешего туризма и велосипедистов.
  • Улучшена запись поездки (новые настройки).
  • Улучшенные навигационные уведомления (Android Wear).
  • Множество других улучшений и исправлений ошибок.
Скриншоты OsmAnd Карты и Навигация:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 859
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты

Отзывы о программе OsmAnd Карты и Навигация

Ден про OsmAnd Карты и Навигация 2.3.3 для Android [01-05-2016]

пепец, 3D режима нет. при вождении почувствуй себя Марио.
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305 про OsmAnd Карты и Навигация 2.3.3 для Android [21-04-2016]

круть...

спутниковые карты подкачивает очень чётко в этой версии.в идеальной резкости.
сохраняет на sd-шку, и потом оффлайн по ним можно смотреть.
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