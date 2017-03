Test Your Android 5.0.5 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 13,2 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Test Your Android – проверьте свое Android-устройство с помощью данного приложения. Тут вы сможете узнать все подробности о вашем девайсе и тут же его протестировать. Приложение оптимизировано как для смартфонов, так и для планшетов. Test Your Android проверяет работу таких компонентов: Загрузка процессора, сети и памяти в реальном времени.

Цветопередача дисплея с фиксацией поврежденных пикселей.

Звучание и вибрация устройства.

Работа фронтальной и основной камер, а также вспышки.

Работа мультитача.

Работа беспроводных коммуникаций, а именно: Wi-Fi, GPS, NFC.

Работа сенсоров: приближения, света, давления и других. Помимо тестов на работоспособность, Test Your Android показывает полную информацию об аппарате, включая процессор, количество памяти, емкость аккумулятора, версию операционной системы и другие основные параметры. Скриншоты Test Your Android: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 302 Разработчик Hibernate Последнее обновление 13.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Бенчмарки, тесты Отзывы о программе Test Your Android Admin Отзывов о программе Test Your Android 5.0.5 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости