Test Your Android для Android

Test Your Android 5.0.5 для Android

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Описание Test Your Android 5.0.5 для AndroidОписание   Скачать Test Your Android 5.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (13,2 Мб) Скриншоты Test Your Android 5.0.5 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Test Your Android 5.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Test Your Android 5.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Test Your Android – проверьте свое Android-устройство с помощью данного приложения. Тут вы сможете узнать все подробности о вашем девайсе и тут же его протестировать. Приложение оптимизировано как для смартфонов, так и для планшетов. Test Your Android проверяет работу таких компонентов:

  • Загрузка процессора, сети и памяти в реальном времени.
  • Цветопередача дисплея с фиксацией поврежденных пикселей.
  • Звучание и вибрация устройства.
  • Работа фронтальной и основной камер, а также вспышки.
  • Работа мультитача.
  • Работа беспроводных коммуникаций, а именно: Wi-Fi, GPS, NFC.
  • Работа сенсоров: приближения, света, давления и других.

Помимо тестов на работоспособность, Test Your Android показывает полную информацию об аппарате, включая процессор, количество памяти, емкость аккумулятора, версию операционной системы и другие основные параметры.

Скриншоты Test Your Android:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 302
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты

Отзывы о программе Test Your Android

Admin

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