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Autodesk SketchBook для Android

Autodesk SketchBook 3.7.6 для Android

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Описание Autodesk SketchBook 3.7.6 для AndroidОписание   Скачать Autodesk SketchBook 3.7.6 для AndroidСКАЧАТЬ (65,8 Мб) Скриншоты Autodesk SketchBook 3.7.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Autodesk SketchBook 3.7.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Autodesk SketchBook 3.7.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Autodesk SketchBook - приложение для рисования и черчения для Android-устройств. С его помощью вы можете фиксировать как крошечные наброски, так и масштабные идеи, где бы вы ни находились. Модуль рисования SketchBook обеспечивает более плавные штрихи и естественный процесс рисования.

Имеет интуитивно понятный интерфейс, удобное масштабирование для прорисовки самых маленьких деталей, поддержка слоев и др.

Возможности Autodesk SketchBook:

  • Полноэкранное рабочее пространство и простой пользовательский интерфейс.
  • Более 10 стандартных кистей, включая настраиваемые карандаши, перья и маркеры, позволяют рисовать с той же легкостью, как на листе бумаги или холсте.
  • Синтетическая чувствительность к давлению.
  • Масштабирование до 2500 % для управления мельчайшими деталями рисунка.
  • Полный редактор слоев с 16 режимами смешивания, в котором можно открыть до 3 слоев.
  • Инструменты симметрии и пропорционального преобразования.
Что нового в Autodesk SketchBook 3.7.6 для Android?
  • Мы обновили требования к совместимости устройств, поэтому Autodesk® SketchBook® можно устанавливать на устройствах без тыловой камеры.
Скриншоты Autodesk SketchBook:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 396
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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