Программы для Android » Интернет, коммуникации » Браузеры » Браузер Спутник 1.0.0.129 для Android
Браузер Спутник для Android

Браузер Спутник 1.0.0.129 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Браузер Спутник 1.0.0.129 для AndroidОписание   Скачать Браузер Спутник 1.0.0.129 для AndroidСКАЧАТЬ (6,17 Мб) Скриншоты Браузер Спутник 1.0.0.129 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Браузер Спутник 1.0.0.129 для AndroidСтатистика   Отзывы о Браузер Спутник 1.0.0.129 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Браузер Спутник – мобильная версия браузера от российских разработчиков, который включает в себя все необходимые функции и инструменты, способные обеспечить пользователю скорость, безопасность и удобство работы в сети Интернет.

Присутствует возможность блокировки рекламы и фишинговых сайтов, благодаря постоянно обновляемым встроенным фильтрам, имеется «Детский» режим, оффлайн-режим и режим инкогнито, поддержка HTML5, управление  жестами, голосовой ввод, собственная поисковая система и многое другое.

Ключевые особенности браузера Спутник:

  • Постоянно обновляемый список рекламы и опасных сайтов, которые автоматически блокируются в браузере.
  • Наличие Детского режима, который будет защищать ребёнка от «взрослых» и плохих сайтов благодаря специальному детскому поиску и системе фильтрации сайтов.
  • Возможность сохранять веб-страницы и читайте их без доступа к интернету в режиме оффлайн.
  • Широкие возможности кастомизации браузера, изменения темы оформления, настройки виджетов и пр.
  • Поддержка технологии HTML5.
  • Посещение веб-сайтов в режиме инкогнито, благодаря чему посещенные страницы не останутся в истории браузера или поиска
  • Возможность управления жестами.
  • Голосовой ввод.
  • Быстрый доступ к закладкам.
  • Возможность выбора поисковой системы (Google, Mail.ru, Яндекс или собственная поисковая система Спутник и Спутник.дети).
  • Настройка шрифта.
  • Наличие уведомлений.
  • Возможность импорта истории и закладок и многое другое.
Что нового в Браузер Спутник 1.0.0.129 для Android?
  • Добавлена возможность выбрать фон стартового экрана в меню
  • Исправлены ошибки и вылеты
  • Обновление страницы жестом оттягивания её вниз работает теперь и в случае ошибки загрузки страницы
Скриншоты Браузер Спутник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 002
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Opera Mini 27.0.2254.118423 для Android

Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик

Opera Max 2.7.11 для Android

Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте

UC Browser 11.3.8.976 для Android

UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.

Google Chrome 59.0.3071.125 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

Opera 42.7.2246.114996 для Android

Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

UC Browser Mini 10.7.2.757 для Android

UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь

скачать Adguard

Отзывы о программе Браузер Спутник

алекс про Браузер Спутник 0.8.7 для Android [13-01-2016]

Отличный браузер. Молодцы ребята
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 