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Браузер Спутник для Windows

Браузер Спутник 4.1.2811.0

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Описание Браузер Спутник 4.1.2811.0Описание   Скачать Браузер Спутник 4.1.2811.0СКАЧАТЬ (61,23 Мб) Скриншоты Браузер Спутник 4.1.2811.0Скриншоты (7)   Статистика Браузер Спутник 4.1.2811.0Статистика   Отзывы о Браузер Спутник 4.1.2811.0Отзывы (41)  
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2.13 из 5, всего оценок - 314
  • Рейтинг программы - 2.13 из 5
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Браузер Спутник - довольно-таки качественно спроектированный web-обозреватель от российских разработчиков на основе Chromium. Этот браузер содержит в себе несколько удобных и полезных функций для максимально комфортного и безопасного серфинга в Интернете.

Среди встроенных инструментов можно выделить такие модули:

  • Сталкер - найдет и выявит вредоносную (опасную) информацию в сети, оперативно предупредив Вас об этом
  • Продвинутые поисковые фильтры - обеспечивает нужный уровень защиты при поиске
  • Рекламоотвод - режет навязчивую рекламу и всплывающие окна, экономя трафик, время загрузки страниц и улучшая внешний вид браузера
  • Детский режим - ограждает ребёнка от нежелательной информации

Кроме того, в Браузере Спутник есть дополнительные встроенные сервисы: адреса и телефоны организаций (служб), инфраструктура Вашего района, ближайшие аптеки и цены на лекарства, государственные услуги, карты и многое другое.

Достаточно удобно выполнена стартовая страница браузера: на экране отображаются самые свежие новости, прогноз погоды, курсы валют, программа телепередач и онлайн-ТВ. Стоит отметить возможность добавления избранных страниц в индивидуальный список чтения, то сделает их доступными даже без доступа интернета.

Браузер имеет очень гибкие настройки, позволяя оптимизировать этот web-обозреватель полностью "под себя", чтобы пользователь мог получить полное удовлетворение от ежедневного серфинга - картинки, оформление, любимые сайты и т.д. Если необходимо, функциональность браузера можно расширить за счет расширений и плагинов из магазина Chrome.

В целом, Спутник может стать хорошей альтернативой самым раскрученным и популярным web-обозревателям, выполняя все необходимые действия в Интернете, защищая от вредоносного контента и предлагая дополнительные сервисы и услуги.

Браузер Спутник
Браузер Спутник
Браузер Спутник
Браузер Спутник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 294
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Браузер Спутник

Лана про Браузер Спутник 4.1.2801.0 [07-08-2019]

отличный,быстрый, без проблемный браузер)
2 | 19 | Ответить

westerat про Браузер Спутник 4.1.2801.0 [02-07-2019]

это просто какой-то позор...
14 | 2 | Ответить

Слава про Браузер Спутник 3.2.1690.0 [30-11-2017]

На хер вам этот браузер.Гуглите на UC broswer и не будет проблем
33 | 3 | Ответить

Бурик Борисович про Браузер Спутник 3.2.1690.0 [29-11-2017]

Очень хороший браузер, ничего лишнего, нет необходимости устанавливать Speed Dial, встроен блокировщик рекламы "Рекламоотвод".
5 | 31 | Ответить

Рутигер про Браузер Спутник 2.2.1162.0 [25-06-2017]

ФСБшная поделка, PANDA antivirus удалил файл при установке сего творения, дальше изучать этот продукт не стал.
71 | 3 | Ответить

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