Браузер Спутник - довольно-таки качественно спроектированный web-обозреватель от российских разработчиков на основе Chromium. Этот браузер содержит в себе несколько удобных и полезных функций для максимально комфортного и безопасного серфинга в Интернете.

Среди встроенных инструментов можно выделить такие модули:

Сталкер - найдет и выявит вредоносную (опасную) информацию в сети, оперативно предупредив Вас об этом

Продвинутые поисковые фильтры - обеспечивает нужный уровень защиты при поиске

Рекламоотвод - режет навязчивую рекламу и всплывающие окна, экономя трафик, время загрузки страниц и улучшая внешний вид браузера

Детский режим - ограждает ребёнка от нежелательной информации

Кроме того, в Браузере Спутник есть дополнительные встроенные сервисы: адреса и телефоны организаций (служб), инфраструктура Вашего района, ближайшие аптеки и цены на лекарства, государственные услуги, карты и многое другое.

Достаточно удобно выполнена стартовая страница браузера: на экране отображаются самые свежие новости, прогноз погоды, курсы валют, программа телепередач и онлайн-ТВ. Стоит отметить возможность добавления избранных страниц в индивидуальный список чтения, то сделает их доступными даже без доступа интернета.

Браузер имеет очень гибкие настройки, позволяя оптимизировать этот web-обозреватель полностью "под себя", чтобы пользователь мог получить полное удовлетворение от ежедневного серфинга - картинки, оформление, любимые сайты и т.д. Если необходимо, функциональность браузера можно расширить за счет расширений и плагинов из магазина Chrome.

В целом, Спутник может стать хорошей альтернативой самым раскрученным и популярным web-обозревателям, выполняя все необходимые действия в Интернете, защищая от вредоносного контента и предлагая дополнительные сервисы и услуги.