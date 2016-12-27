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SmoothVideo Project для Windows

SmoothVideo Project 4.0.0.97

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Описание SmoothVideo Project 4.0.0.97Описание   Скачать SmoothVideo Project 4.0.0.97СКАЧАТЬ (9,54 Мб) Скриншоты SmoothVideo Project 4.0.0.97Скриншоты (6)   Статистика SmoothVideo Project 4.0.0.97Статистика   Отзывы о SmoothVideo Project 4.0.0.97Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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SmoothVideo Project (SVP) - это особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет смотреть кино на компьютере с максимальной плавностью и высокой динамической четкостью. Плавность движений достигается за счет добавления в видеоряд новых кадров, содержащих промежуточные положения объектов. Такие технологии используются в телевизорах и проекторах высшего ценового диапазона, однако при помощи SVP этот же эффект можно получить и на обычном ПК.

Программа использует по максимуму все возможности современных видеокарт (AMD и NVIDIA), поддерживающих стандарт OpenCL, что снижает нагрузку на центральный процессор и увеличивает производительность самой графической карты. Таким образом, даже на обычном ПК со средними характеристиками железа можно смотреть Full HD 1080p с частотой 60 кадров/cек в режиме реального времени.

Использование технологии возможно в большинстве популярных проигрывателей видео, включая и Windows Media Center, KMPlayer, GOM Player и др. Так что если вас не устраивает качество воспроизведения фильма на компьютере, то попробуйте этот программный пакет, получив незабываемые впечатления от домашнего просмотра кинохитов, как будто вы находитесь в кинотеатре.

Скриншоты SmoothVideo Project:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 766
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе SmoothVideo Project

jugg про SmoothVideo Project 4.0.0.70 [28-03-2016]

тут тоже ссылка на онлайн-установщик. Нигде не могу найти просто дистрибутив чтоб установить на комп без доступа к интернету. Он вообще есть в природе?
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