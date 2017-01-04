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FileVoyager для Windows

FileVoyager 17.01.01.0

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Описание FileVoyager 17.01.01.0Описание   Скачать FileVoyager 17.01.01.0СКАЧАТЬ (31,15 Мб) Скриншоты FileVoyager 17.01.01.0Скриншоты (10)   Статистика FileVoyager 17.01.01.0Статистика   Отзывы о FileVoyager 17.01.01.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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FileVoyager - отличный многофункциональный файловый менеджер, который делает работу с любой информацией на компьютере более удобной, продуктивной и комфортной. Приложение выполнено в двуоконном виде, что позволяет осуществлять быструю навигацию по дискам, а также перемещать и копировать файлы. Конечно же присутствует удаление (в Корзину и полное уничтожение), переименование и редактирование данных.

Что касается отображения файлов и папок в окнах этого менеджера, то тут реализовано несколько вариантов: детальный и краткий вид, крупные и мелкие иконки, эскизы, 3D-отображение. Весьма удобно, что видео, музыку и изображения можно предварительно посмотреть (послушать) прямо в менеджере, используя опцию визуализации и встроенные кодеки.

Поддерживает приложение и работу с архивами различных форматов, позволяя как упаковывать, так и распаковывать файлы. При этом архивы можно шифровать, определять уровень и метод сжатия, указывать размер блока и т.д.

Стоит отметить такую фишку как настройка списка Избранного, куда можно занести наиболее часто используемые данные или проекты, облегчая доступ к ним буквально в один клик. Есть тут и ряд других интересных и полезных опций:

  • определение размера папок,
  • присоединение и отсоединение дисков,
  • информация о свойствах диска,
  • продвинутый поиск и сортировка файлов и папок,
  • доступ к командной строке,
  • быстрый переход к некоторым системным инструментам - экран, программы и компоненты, дата и время, выполнить и многое другое.

Внешний вид как самого менеджера, так и его окон полностью настраиваются под предпочтения пользователя. Для этого предусмотрено несколько визуальных тем оформления и кнопки управления панелями.

В целом, FileVoyager действительно удобный в работе инструмент для работы с файлами, который содержит множество разнообразных полезных опций для полного управления содержимым дисков, и может стать качественной полноценной альтернативой другим более раскрученным и популярным приложениям своего сегмента.

Скриншоты FileVoyager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 344
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
 Программа FileVoyager отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе FileVoyager

Admin

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