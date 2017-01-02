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5 Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Используя Thunderbird для работы c электронной почтой, вы получаете: высокую безопасность; в Windows программа не использует в своей работе движок IE для отображения писем в формате HTML, а значит не реагирует на все традиционные уязвимости; разумеется, ничто не спасет, если вы запускаете прикрепленный файл в письме от неизвестного адресата с названием “Naked Britney”

отменную поддержку HTML; мало того, что почтовый клиент безошибочно отображает HTML, он еще имеет отличный HTML-редактор, создающий компактный код

виртуальные папки; кроме фильтров, а также традиционных папок, где можно хранить письма по определенным условиям, Thunderbird поддерживает виртуальные папки, являющиеся физически просто результатами поиска, множественным фильтром; скорость работы в такими папками на порядки выше

продуманный интерфейс, доступный для освоения даже человеку далекому от высоких технологий (настраиваемая панель инструментов, лаконичное меню и т.д.)

расширяемость; почтовый клиент поддерживает смену внешнего вида с помощью тем и добавление новых уникальных функций с помощью расширений; Thunderbird автоматически фильтрует рекламу, а также может загружать только заголовки, а письма вручную удалять на сервере. Поддерживаются RSS-новости. Почтовый клиент развивается, регулярно выходят новые версии, исправляются найденные ошибки, добавляются новые функции. Mozilla Thunderbird для Macintosh