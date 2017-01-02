Программы для Windows » E-Mail » Анти-СПАМ » Mozilla Thunderbird 45.6.0
Скачать Яндекс.Браузер
Mozilla Thunderbird для Windows

Mozilla Thunderbird 45.6.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mozilla Thunderbird 45.6.0Описание   Скачать Mozilla Thunderbird 45.6.0СКАЧАТЬ (33,71 Мб) Скриншоты Mozilla Thunderbird 45.6.0Скриншоты (5)   Статистика Mozilla Thunderbird 45.6.0Статистика   Отзывы о Mozilla Thunderbird 45.6.0Отзывы (93)  
Оцените программу!
4.57 из 5, всего оценок - 162
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой.

Используя Thunderbird для работы c электронной почтой, вы получаете:

  • высокую безопасность; в Windows программа не использует в своей работе движок IE для отображения писем в формате HTML, а значит не реагирует на все традиционные уязвимости; разумеется, ничто не спасет, если вы запускаете прикрепленный файл в письме от неизвестного адресата с названием “Naked Britney”
  • отменную поддержку HTML; мало того, что почтовый клиент безошибочно отображает HTML, он еще имеет отличный HTML-редактор, создающий компактный код
  • виртуальные папки; кроме фильтров, а также традиционных папок, где можно хранить письма по определенным условиям, Thunderbird поддерживает виртуальные папки, являющиеся физически просто результатами поиска, множественным фильтром; скорость работы в такими папками на порядки выше
  • продуманный интерфейс, доступный для освоения даже человеку далекому от высоких технологий (настраиваемая панель инструментов, лаконичное меню и т.д.)
  • расширяемость; почтовый клиент поддерживает смену внешнего вида с помощью тем и добавление новых уникальных функций с помощью расширений;

Thunderbird автоматически фильтрует рекламу, а также может загружать только заголовки, а письма вручную удалять на сервере. Поддерживаются RSS-новости. Почтовый клиент развивается, регулярно выходят новые версии, исправляются найденные ошибки, добавляются новые функции.

Скриншоты Mozilla Thunderbird:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 134 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнти-СПАМ - Клиенты - Мониторинг

Отзывы о программе Mozilla Thunderbird

Александр про Mozilla Thunderbird 45.1.1 Rus [28-09-2016]

Для тех, кто использует почту как инструмент работы в любое время на любом устройстве почтовик отличный. Перенос писем, совместимость ОДНОВРЕМЕННАЯ с Windows, Ubuntu. За возможность хранить все на внешнем сьемном диске и, подключившись к любому компьютеру пользоваться, как на локальном - отдельное спасибо разработчикам. Как универсальный почтовик - Супер.
| | Ответить

alex про Mozilla Thunderbird 45.1.1 Rus [15-07-2016]

последнее время тупит невероятно.. каждые пару минут подвисает и приходится ждать. пока разглючит.. короче сейчас думаю куда перейти с thunderbird // замахался я с ним
1 | | Ответить

Lin про Mozilla Thunderbird 38.3.0 Rus [02-11-2015]

В Линуксе 38.3 не отображает число писем в папке и нет аддонов, чтоб заставить её делать это. Если поправят, будет замечательная программа.
| 1 | Ответить

Усталый пони про Mozilla Thunderbird 38.2.0 Rus [23-08-2015]

Пришлось установить когда отвалился штатный почтовик от MS..
Через web интерфейс сил нет как муторно.
Аскетичный вид нравится, сижу тестирую
| 1 | Ответить

с супер мини деревни про Mozilla Thunderbird 31.5.0 Rus [29-03-2015]

Очень мощный и функциональный почтовый клиент.
4 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (93) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Notepad++

Viber

AIMP

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Nero

Weather Watcher Live

CheMax

Free Download Manager

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

EMDB

ACE Stream

The Bat! Voyager

 
 