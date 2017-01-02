Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой.
Используя Thunderbird для работы c электронной почтой, вы получаете:
высокую безопасность; в Windows программа не использует в своей работе движок IE для отображения писем в формате HTML, а значит не реагирует на все традиционные уязвимости; разумеется, ничто не спасет, если вы запускаете прикрепленный файл в письме от неизвестного адресата с названием “Naked Britney”
отменную поддержку HTML; мало того, что почтовый клиент безошибочно отображает HTML, он еще имеет отличный HTML-редактор, создающий компактный код
виртуальные папки; кроме фильтров, а также традиционных папок, где можно хранить письма по определенным условиям, Thunderbird поддерживает виртуальные папки, являющиеся физически просто результатами поиска, множественным фильтром; скорость работы в такими папками на порядки выше
продуманный интерфейс, доступный для освоения даже человеку далекому от высоких технологий (настраиваемая панель инструментов, лаконичное меню и т.д.)
расширяемость; почтовый клиент поддерживает смену внешнего вида с помощью тем и добавление новых уникальных функций с помощью расширений;
Thunderbird автоматически фильтрует рекламу, а также может загружать только заголовки, а письма вручную удалять на сервере. Поддерживаются RSS-новости. Почтовый клиент развивается, регулярно выходят новые версии, исправляются найденные ошибки, добавляются новые функции.
Александр про Mozilla Thunderbird 45.1.1 Rus [28-09-2016]
Для тех, кто использует почту как инструмент работы в любое время на любом устройстве почтовик отличный. Перенос писем, совместимость ОДНОВРЕМЕННАЯ с Windows, Ubuntu. За возможность хранить все на внешнем сьемном диске и, подключившись к любому компьютеру пользоваться, как на локальном - отдельное спасибо разработчикам. Как универсальный почтовик - Супер. | | Ответить
alex про Mozilla Thunderbird 45.1.1 Rus [15-07-2016]
последнее время тупит невероятно.. каждые пару минут подвисает и приходится ждать. пока разглючит.. короче сейчас думаю куда перейти с thunderbird // замахался я с ним 1 | | Ответить
Lin про Mozilla Thunderbird 38.3.0 Rus [02-11-2015]
В Линуксе 38.3 не отображает число писем в папке и нет аддонов, чтоб заставить её делать это. Если поправят, будет замечательная программа. | 1 | Ответить
Усталый пони про Mozilla Thunderbird 38.2.0 Rus [23-08-2015]
Пришлось установить когда отвалился штатный почтовик от MS..
Через web интерфейс сил нет как муторно.
Аскетичный вид нравится, сижу тестирую | 1 | Ответить
с супер мини деревни про Mozilla Thunderbird 31.5.0 Rus [29-03-2015]
Очень мощный и функциональный почтовый клиент. 4 | 1 | Ответить