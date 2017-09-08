Занимайся спортом по-новому - Runtastic - приложение, которое поможет вам собирать точные данные и эффективно анализировать показатели любых спортивных тренировок. При помощи технологии GPS приложение с точностью отслеживает такие параметры, как время, дистанция, высота, потраченные калории и многие другие важные показатели тренировки.
Возможности Runtastic:
Голосовое сопровождение с гибкими настройками.
Отслеживание и запись маршрутов при помощи GPS (Карты Google).
Личный журнал тренировок, расширенная статистика и графики.
Запись маршрутов: отображение текущего маршрута, просмотр сохраненных маршрутов на карте (Карты Google).
Runtastic Earth View: обзор тренировок в 3D (необходима установка Google Earth).
LIVE тренировки и подбадривания: покажи друзьям, где проходит твоя тренировка, и услышь их поддержку.
Таблица лидеров: выясни, кто в твоей компании лучший бегун и поднимись на первое место.
Маршруты: выбирай, сохраняй и просматривай маршруты на своём смартфоне.
Персональная панель управления: отображение избранных параметров тренировки (время, дистанция, темп, скорость, пульс, калории, изменение высоты, потребность в жидкости).
Ежемесячная и общая статистика по таким параметрам, как изменение высоты, темп, скорость, пульс, дистанция, количество тренировок, продолжительность и потраченные калории.
Автопауза: тренировка автоматически приостанавливается при временном прекращении движения.
Тренировочные программы помогут быстро улучшить показатели и достичь поставленных целей.
Интервальные тренировки, спортивные рекомендации и таблицы забега (в км и милях).
Цели для тренировки: задай желаемый пульс, количество потраченных калорий или темп для конкретной тренировки.
Геотеггинг: делай фотографии во время тренировок и просматривай их на карте на сайте.
Наслаждайся музыкой из Google Play Music, Spotify, Pandora, SoundCloud и др. сервисов непосредственно из приложения Runtastic (доступно на Android 4.4 и выше).
Цветовое маркирование: цветной маршрут указывает на измение показателей, включая темп, высоту и уклон.
Ручное добавление тренировок: добавь в журнал активности беговую дорожку, рыбалку, пауэрлифтинг и др.
Синхронизация активности с Google Fit и MyFitnessPal.
Интеграция с Android Wear.
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