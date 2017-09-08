Runtastic для Android

Runtastic 7.4.3 для Android

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Описание Runtastic 7.4.3 для AndroidОписание   Скачать Runtastic 7.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (50,76 Мб) Скриншоты Runtastic 7.4.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Runtastic 7.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Runtastic 7.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Занимайся спортом по-новому - Runtastic - приложение, которое поможет вам собирать точные данные и эффективно анализировать показатели любых спортивных тренировок. При помощи технологии GPS приложение с точностью отслеживает такие параметры, как время, дистанция, высота, потраченные калории и многие другие важные показатели тренировки.

Возможности Runtastic:

  • Голосовое сопровождение с гибкими настройками.
  • Отслеживание и запись маршрутов при помощи GPS (Карты Google).
  • Личный журнал тренировок, расширенная статистика и графики.
  • Запись маршрутов: отображение текущего маршрута, просмотр сохраненных маршрутов на карте (Карты Google).
  • Runtastic Earth View: обзор тренировок в 3D (необходима установка Google Earth).
  • LIVE тренировки и подбадривания: покажи друзьям, где проходит твоя тренировка, и услышь их поддержку.
  • Таблица лидеров: выясни, кто в твоей компании лучший бегун и поднимись на первое место.
  • Маршруты: выбирай, сохраняй и просматривай маршруты на своём смартфоне.
  • Персональная панель управления: отображение избранных параметров тренировки (время, дистанция, темп, скорость, пульс, калории, изменение высоты, потребность в жидкости).
  • Ежемесячная и общая статистика по таким параметрам, как изменение высоты, темп, скорость, пульс, дистанция, количество тренировок, продолжительность и потраченные калории.
  • Автопауза: тренировка автоматически приостанавливается при временном прекращении движения.
  • Тренировочные программы помогут быстро улучшить показатели и достичь поставленных целей.
  • Интервальные тренировки, спортивные рекомендации и таблицы забега (в км и милях).
  • Цели для тренировки: задай желаемый пульс, количество потраченных калорий или темп для конкретной тренировки.
  • Геотеггинг: делай фотографии во время тренировок и просматривай их на карте на сайте.
  • Наслаждайся музыкой из Google Play Music, Spotify, Pandora, SoundCloud и др. сервисов непосредственно из приложения Runtastic (доступно на Android 4.4 и выше).
  • Цветовое маркирование: цветной маршрут указывает на измение показателей, включая темп, высоту и уклон.
  • Ручное добавление тренировок: добавь в журнал активности беговую дорожку, рыбалку, пауэрлифтинг и др.
  • Синхронизация активности с Google Fit и MyFitnessPal.
  • Интеграция с Android Wear.
  • Поделись спортивными достижениями через Google+, Facebook, Twitter, WhatsApp и email.
Скриншоты Runtastic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 92
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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