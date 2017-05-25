Kaspersky Safe Kids для Windows

Kaspersky Safe Kids 1.0.2.349

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Описание Kaspersky Safe Kids 1.0.2.349Описание   Скачать Kaspersky Safe Kids 1.0.2.349СКАЧАТЬ (1,75 Мб) Скриншоты Kaspersky Safe Kids 1.0.2.349Скриншоты (8)   Статистика Kaspersky Safe Kids 1.0.2.349Статистика   Отзывы о Kaspersky Safe Kids 1.0.2.349Отзывы (0)  
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Kaspersky Safe Kids - программа для защиты детей от всевозможных рисков в интернете, которые подстерегают юных пользователей на каждом шагу. Этот пакет позволяет следить за общением ребенка Сети, в том числе контролировать вызовы и SMS на устройствах Android, активность в Facebook и т.д.

В интернете очень много сайтов с нежелательным и запрещенным контентом. Если у вас есть желание оградить своих детей от такого влияния, то этот комплекс дает возможность настроить доступ только к тем сайтам и программам, которые вы считаете подходящими для их возраста.

Кроме того, есть даже опция определения местоположения ребенка в режиме реального времени с отправкой уведомлений, если он покинул определенную вами безопасную зону.

В целом, Kaspersky Safe Kids поможет вам не только следить за детьми, но и научит их безопасному использованию ресурсов интернета, правильно распределяя свое свободное время.

Примечание. Бесплатная версия имеет некоторые функциональные ограничения и позволяет только отслеживать действия детей в интернете, контролировать использование программ и устройств.

Скриншоты Kaspersky Safe Kids:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 900 руб. в год
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 124
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе Kaspersky Safe Kids

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