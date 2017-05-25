Kaspersky Safe Kids - программа для защиты детей от всевозможных рисков в интернете, которые подстерегают юных пользователей на каждом шагу. Этот пакет позволяет следить за общением ребенка Сети, в том числе контролировать вызовы и SMS на устройствах Android, активность в Facebook и т.д.

В интернете очень много сайтов с нежелательным и запрещенным контентом. Если у вас есть желание оградить своих детей от такого влияния, то этот комплекс дает возможность настроить доступ только к тем сайтам и программам, которые вы считаете подходящими для их возраста.

Кроме того, есть даже опция определения местоположения ребенка в режиме реального времени с отправкой уведомлений, если он покинул определенную вами безопасную зону.

В целом, Kaspersky Safe Kids поможет вам не только следить за детьми, но и научит их безопасному использованию ресурсов интернета, правильно распределяя свое свободное время.