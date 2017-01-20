FreeCell Solitaire — один из самых популярных карточных пасьянсов Свободная ячейка для мобильных устройств на базе Android. Присутствует возможность персонализировать игру, выбрав свои фотографии для фона и колоды карт.
Ключевые особенности FreeCell Solitaire:
- Великолепная графика высокого разрешения.
- Наличие подсказок.
- Анимированные учебник.
- Функция автоматического заполнения.
- Игровая статистика.
- Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
- Автосохранение и возобновление игры.
- Пользовательские темы из собственных фотографий.
- Достижения.
- Перенос на SD карту.