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FreeCell Solitaire для Android

FreeCell Solitaire 1.3.5.37 для Android

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Описание FreeCell Solitaire 1.3.5.37 для AndroidОписание   Скачать FreeCell Solitaire 1.3.5.37 для AndroidСКАЧАТЬ (26,11 Мб) Скриншоты FreeCell Solitaire 1.3.5.37 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика FreeCell Solitaire 1.3.5.37 для AndroidСтатистика   Отзывы о FreeCell Solitaire 1.3.5.37 для AndroidОтзывы (0)  
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FreeCell Solitaire — один из самых популярных карточных пасьянсов Свободная ячейка для мобильных устройств на базе Android. Присутствует возможность персонализировать игру, выбрав свои фотографии для фона и колоды карт.

Ключевые особенности FreeCell Solitaire:

  • Великолепная графика высокого разрешения.
  • Наличие подсказок.
  • Анимированные учебник.
  • Функция автоматического заполнения.
  • Игровая статистика.
  • Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
  • Автосохранение и возобновление игры.
  • Пользовательские темы из собственных фотографий.
  • Достижения.
  • Перенос на SD карту.
Скриншоты FreeCell Solitaire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 191
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные

Отзывы о программе FreeCell Solitaire

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