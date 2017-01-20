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5 FreeCell Solitaire — один из самых популярных карточных пасьянсов Свободная ячейка для мобильных устройств на базе Android. Присутствует возможность персонализировать игру, выбрав свои фотографии для фона и колоды карт. Ключевые особенности FreeCell Solitaire: Великолепная графика высокого разрешения.

Наличие подсказок.

Анимированные учебник.

Функция автоматического заполнения.

Игровая статистика.

Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.

Автосохранение и возобновление игры.

Пользовательские темы из собственных фотографий.

Достижения.

Перенос на SD карту.