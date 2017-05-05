Google Chrome 58.0.3029.83 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

Opera 42.7.2246.114996 для Android

Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

Firefox 53.0.1 для Android

Firefox — один из наиболее популярных браузеров для ПК добрался и до платформы Android. Android-версия Firefox поддерживает работу с вкладками, настройку стартовой