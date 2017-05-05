Google Chrome 58.0.3029.83 для Android
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически
Opera 42.7.2246.114996 для Android
Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и
Firefox 53.0.1 для Android
Firefox — один из наиболее популярных браузеров для ПК добрался и до платформы Android. Android-версия Firefox поддерживает работу с вкладками, настройку стартовой
Opera Mini 24.0.2254.115213 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
UC Browser 11.3 для Android
UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.
Puffin 6.0.8.15804 для Android
Puffin – веб-браузер использует «облачные сервера» для переноса нагрузки с устройства, что значительно ускоряет работу программы даже с медленным интернетом.