Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для Android Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами, Boomerang 1.4.5 для Android Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну FaceMatch 2.9 для Android FaceMatch - интересное приложение для Android, позволяющее распознавать лицо на фотографии и сравнивать его с "мастер-лицом", хранящемся на сайте в Интернете

Google Фото 2.16.0.157775819 для Android Google Фото – новый современный подход к работе с фотографиями и видеороликами. Новые файлы автоматически загружаются в облачное хранилище, сортируются и становятся GIPHY 2.4.1 для Android В этой коллекции анимированных GIF-файлов вы найдете картинки на различные темы: мемы, телевидение, фильмы, музыка, спорт и др. Ищите и обменивайтесь гифками в Рисовалка! 23.2.0 для Android Рисовалка! - программа для рисования пальцем или стилусом на экране Android-коммуникатора. С помощью Draw! можно делать быстрые заметки от руки, небольшие наброски,