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Recolor для Android

Recolor 2.6.1 для Android

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Описание Recolor 2.6.1 для AndroidОписание   Скачать Recolor 2.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (63,03 Мб) Скриншоты Recolor 2.6.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Recolor 2.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Recolor 2.6.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Recolor - отличная раскраска для Android-смартфонов и планшетов, включающая в себя более 700 уникальных изображений, количество которых ежедневно пополняется. Все изображения отсортированы по темам (бесплатные, животные, артисты, праздники, фэнтези, мода, растения, еда, люди и пр.), а также по уровню сложности от новичка до эксперта.

Свежие и гармонические цветовые палитры предназначены для снятия напряжения и стресса. Раскраска дает возможность трансформировать тревогу в удовлетворение, ведь творческие достижения это идеальный способ отойти от стрессов повседневной жизни.

Скриншоты Recolor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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