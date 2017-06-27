Photo Lab для Android

Photo Lab 2.1.38 для Android

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Описание Photo Lab 2.1.38 для AndroidОписание   Скачать Photo Lab 2.1.38 для AndroidСКАЧАТЬ (50,44 Мб) Скриншоты Photo Lab 2.1.38 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Photo Lab 2.1.38 для AndroidСтатистика   Отзывы о Photo Lab 2.1.38 для AndroidОтзывы (0)  
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Photo Lab - забавное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой настоящую портативную лабораторию фотоприколов, которая благодаря наличию более 500 оригинальных фотоэффектов позволяет с легкостью создавать аватарки, виртуальные открытки, анимированные эффекты, заставки на телефон и пр.

Основные возможности Photo Lab:

  • фотомонтажи с чётким подгоном лица.
  • веселые анимированные мультяшные эффекты.
  • эффекты для стильных и современных: окажитесь на обложке Vogue, Playboy, рядом с Анджелиной Джоли, Джеки Чаном, Леди Гагой или Доктором Хаусом.
  • реалистичные фотоэффекты: размещайте свои фотки на картинах в музее, на баннере у футбольных фанатов, в свежем номере газеты, в старинной книге или в виде рисунка на песке.
  • фотофильтры: преобразите свои фото с помощью фильтров неон, огонь, паззл, HDR, карандашный рисунок, живопись, уголь, импрессионизм, и других.
  • эффекты для вставки двух и более фото: поместите на один коллаж себя и свою половинку, или всех друзей сразу.
  • возможность добавить текст, поставить на контакт или обои, сохранить в память телефона или на SD карту, отправить по MMS или запостить в Twitter или на стену Facebook.
Что нового в Photo Lab 2.1.38 для Android?
  • Внесены правки для более стабильной работы.
Скриншоты Photo Lab:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 174
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Photo Lab

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