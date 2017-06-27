Photo Lab - забавное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой настоящую портативную лабораторию фотоприколов, которая благодаря наличию более 500 оригинальных фотоэффектов позволяет с легкостью создавать аватарки, виртуальные открытки, анимированные эффекты, заставки на телефон и пр.
Основные возможности Photo Lab:
фотомонтажи с чётким подгоном лица.
веселые анимированные мультяшные эффекты.
эффекты для стильных и современных: окажитесь на обложке Vogue, Playboy, рядом с Анджелиной Джоли, Джеки Чаном, Леди Гагой или Доктором Хаусом.
реалистичные фотоэффекты: размещайте свои фотки на картинах в музее, на баннере у футбольных фанатов, в свежем номере газеты, в старинной книге или в виде рисунка на песке.
фотофильтры: преобразите свои фото с помощью фильтров неон, огонь, паззл, HDR, карандашный рисунок, живопись, уголь, импрессионизм, и других.
эффекты для вставки двух и более фото: поместите на один коллаж себя и свою половинку, или всех друзей сразу.
возможность добавить текст, поставить на контакт или обои, сохранить в память телефона или на SD карту, отправить по MMS или запостить в Twitter или на стену Facebook.