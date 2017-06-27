Adobe Photoshop Sketch 1.0.162 для Android Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами, PicsArt - Фотостудия 9.8.3 для Android PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать изображения. Пользователю доступны как стандартные инструменты (обрезка, повышение FaceApp 1.0.265 для Android Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии.

Instagram 10.25.1 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь Camera MX 4.5.140 для Android Camera MX – новые фильтры и эффекты для вашей камеры. Приложение также предлагает расширение функциональности в виде дополнительного управления вспышкой, яркостью, QuickPic 4.6.9.1486 для Android QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.