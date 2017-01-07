YouCam Perfect - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю обширный набор инструментов для совершенствования фотоснимков, благодаря которому можно с легкостью подправить тон лица, уставшие глаза, удалить морщинки и подкорректировать черты лица в считанные секунды. Присутствует встроенный фоторедактор и большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.
Основные возможности YouCam Perfect:
- Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени.
- Встроенный фоторедактор.
- Большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.
- Наличие Beauty Circle –уникального места для открытия и обмена бьюти-тенденциями.
- Определение группы лиц поможет обработать каждое лицо на групповых селфи.
- Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера (от естественного до гламурного).
- Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.
- Автобьютифаер улучшает сразу после снимка.
- Нарезка снимков и вращение фото.
- Удаление изъянов кожи.
- Изменение формы лица.
- Удаление эффекта «красных глаз».
- Удаление ненужных объектов с фотографии.
- Наличие эффектов и шаблонов с помощью которых можно быстро изменить стиль и настроение снимков.
- "Умный коллаж" с интеллегентным механизмом нарезки.