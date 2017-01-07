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YouCam Perfect для Android

YouCam Perfect 5.15.0 для Android

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Описание YouCam Perfect 5.15.0 для AndroidОписание   Скачать YouCam Perfect 5.15.0 для AndroidСКАЧАТЬ (37,77 Мб) Скриншоты YouCam Perfect 5.15.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика YouCam Perfect 5.15.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouCam Perfect 5.15.0 для AndroidОтзывы (0)  
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YouCam Perfect - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю обширный набор инструментов для совершенствования фотоснимков, благодаря которому можно с легкостью подправить тон лица, уставшие глаза, удалить морщинки и подкорректировать черты лица в считанные секунды. Присутствует встроенный фоторедактор и большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.

Основные возможности YouCam Perfect:

  • Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени.
  • Встроенный фоторедактор.
  • Большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.
  • Наличие Beauty Circle –уникального места для открытия и обмена бьюти-тенденциями.
  • Определение группы лиц поможет обработать каждое лицо на групповых селфи.
  • Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера (от естественного до гламурного).
  • Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.
  • Автобьютифаер улучшает сразу после снимка.
  • Нарезка снимков и вращение фото.
  • Удаление изъянов кожи.
  • Изменение формы лица.
  • Удаление эффекта «красных глаз».
  • Удаление ненужных объектов с фотографии.
  • Наличие эффектов и шаблонов с помощью которых можно быстро изменить стиль и настроение снимков.
  • "Умный коллаж" с интеллегентным механизмом нарезки.
Что нового в YouCam Perfect 5.15.0 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты YouCam Perfect:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе YouCam Perfect

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