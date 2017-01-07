YouCam Perfect 5.15.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 37,77 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 YouCam Perfect - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю обширный набор инструментов для совершенствования фотоснимков, благодаря которому можно с легкостью подправить тон лица, уставшие глаза, удалить морщинки и подкорректировать черты лица в считанные секунды. Присутствует встроенный фоторедактор и большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен. Основные возможности YouCam Perfect: Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени.

Встроенный фоторедактор.

Большое количество эффектных коллажей, рамок и сцен.

Наличие Beauty Circle –уникального места для открытия и обмена бьюти-тенденциями.

Определение группы лиц поможет обработать каждое лицо на групповых селфи.

Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера (от естественного до гламурного).

Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.

Автобьютифаер улучшает сразу после снимка.

Нарезка снимков и вращение фото.

Удаление изъянов кожи.

Изменение формы лица.

Удаление эффекта «красных глаз».

Удаление ненужных объектов с фотографии.

Наличие эффектов и шаблонов с помощью которых можно быстро изменить стиль и настроение снимков.

"Умный коллаж" с интеллегентным механизмом нарезки. Что нового в YouCam Perfect 5.15.0 для Android?

Исправление ошибок. Скриншоты YouCam Perfect: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 242 Разработчик Perfect Corp. Последнее обновление 07.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы - Фото Отзывы о программе YouCam Perfect Admin Отзывов о программе YouCam Perfect 5.15.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости