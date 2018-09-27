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Kaspersky Password Manager для Android

Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для Android

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Описание Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для AndroidОписание   Скачать Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для AndroidСКАЧАТЬ (43,57 Мб) Скриншоты Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для AndroidОтзывы (0)  
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Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев Android-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в зашифрованное хранилище.

Основные возможности Kaspersky Password Manager:

  • Безопасное хранилище паролей (вся важная информация хранится в зашифрованном хранилище, доступ к которому возможен только по мастер-паролю);
  • Синхронизация на всех ваших устройствах с помощью портала My Kaspersky;
  • Защита пользовательских паролей;
  • Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;
  • Автоматическое заполнение длинных веб-форм;
  • Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса.
Что нового в Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для Android?
  • Поддержка Android P
  • Создание надежных паролей вместо недостаточно безопасных
  • Автозаполнение форм авторизации в Chrome
  • Доступны новые элементы – папки, адреса и банковские карты – с пользовательской сортировкой
Скриншоты Kaspersky Password Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 325
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе Kaspersky Password Manager

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