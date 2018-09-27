Бесплатный менеджер паролей, который создает и хранит в надежном месте пароли для всех учетных записей и обеспечивает в них автоматический вход. Каждая учетная

MobileKnox - менеджер паролей с возможностью шифрования сохраненных данных по протоколу AES. Поддерживается поиск, категории, автоматическое блокирование доступа к

SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет хранить пользовательские логины, пароли и другую конфиденциальную

Password Manager Lite 2.0 для Android

Password Manager Lite - менеджер паролей, используемый в браузере Dolphin Browser HD. Для ввода логина и пароля в форме на странице нужно выбрать соответствующий

BioWallet Signature 1.8.2 для Android

BioWallet Signature - утилита для хранения различных персональных данных на Android-смартфоне. Доступ к данным возможен только либо после ввода пароля, либо после

TrustPort Portunes 1.9 для Android

Приложение создано для защиты конфиденциальных данных. Кредитные карты, банковские счета, пароли, PIN-коды, личные записи и т.д. станут недоступными для хакеров и