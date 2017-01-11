Avatan - бесплатный многофункциональный фоторедактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для редактирования фотографий и изображений.

Присутствует возможность обрезать, поворачивать, изменять размер изображений, управлять цветовой гаммой и насыщенностью, экспериментировать с экспозицией и резкостью, накладывать разнообразные фильтры и эффекты с возможностью изменения интенсивности каждого из них, что преобразует нужное изображение в настоящее и неповторимое произведение искусства. Также в инструментах приложения имеются рамки, текстуры, ретуширование и набор шаблонов.

Благодаря Avatan ваше мобильное устройство превратится в настоящую фотолабораторию, которая позволит добиваться потрясающих результатов при обработке фото. Изображения, картинки и фотографии можно загружать из галереи, социальной сети Вконтакте или просто сфотографировав что-либо при помощи встроенной камеры.