Скачать Яндекс.Браузер
Avatan для Android

Avatan 3.5.9 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Avatan 3.5.9 для AndroidОписание   Скачать Avatan 3.5.9 для AndroidСКАЧАТЬ (8,74 Мб) Скриншоты Avatan 3.5.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Avatan 3.5.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avatan 3.5.9 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avatan - бесплатный многофункциональный фоторедактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для редактирования фотографий и изображений.

Присутствует возможность обрезать, поворачивать, изменять размер изображений, управлять цветовой гаммой и насыщенностью, экспериментировать с экспозицией и резкостью, накладывать разнообразные фильтры и эффекты с возможностью изменения интенсивности каждого из них, что преобразует нужное изображение в настоящее и неповторимое произведение искусства. Также в инструментах приложения имеются рамки, текстуры, ретуширование и набор шаблонов.

Благодаря Avatan ваше мобильное устройство превратится в настоящую фотолабораторию, которая позволит добиваться потрясающих результатов при обработке фото. Изображения, картинки и фотографии можно загружать из галереи, социальной сети Вконтакте или просто сфотографировав что-либо при помощи встроенной камеры.

Что нового в Avatan 3.5.9 для Android?
  • Добавлены текстуры.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Avatan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 157
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Avatan

Admin

Отзывов о программе Avatan 3.5.9 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Battery Doctor

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

BlaBlaCar

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

 
 