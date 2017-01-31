Atom для Windows

Atom 1.13.1

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Описание Atom 1.13.1Описание   Скачать Atom 1.13.1СКАЧАТЬ (99,65 Мб) Скриншоты Atom 1.13.1Скриншоты (2)   Статистика Atom 1.13.1Статистика   Отзывы о Atom 1.13.1Отзывы (0)  
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3.37 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.37 из 5
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Atom - бесплатный функциональный текстовый редактор, который предоставляет инструменты для совместной одновременной работы с кодом, имеет интеллектуальную систему автодополнения ввода, имеет режим совместимости с Vim и Emacs и многое другое. Можно работать с файлами открытыми в разных вкладках, присутствуют сменные темы оформления, поддерживаются вкладки, закладки, умный контекстный поиск элементов кода, одновременное использование нескольких курсоров и областей выделения, наглядное отображение изменений и проверка кода для всех популярных языков программирования (Ruby, Python, SQL, PHP, Perl, Objective-C, C/C++, JavaScript, Java, Go и др.).

Функциональность редактора осуществляется за счет набора пакетов-дополнений, для установки и управления которыми предназначен встроенный пакетный менеджер. С помощью дополнений можно получить доступ к функциям, выходящим за рамки базвого редактирования кода, в том числе подсветка синтаксиса, оформление интерфейса, формы работы с файлами и многое другое.

Ключевые особенности Atom:

  • Расширение функционала за счет пакетов-дополнений.
  • Умный контекстный поиск элементов кода.
  • Поддержка закладок и вкладок.
  • Возможность смены темы оформления.
  • Подсветка синтаксиса.
  • Встроенный менеджер пакетов-дополнений.
  • Встроенный файловый менеджер.
  • Наглядное отображение изменений.
  • Проверка кода для всех популярных языков программирования.
  • Поддержка командной строки и многое другое.
Скриншоты Atom:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 211
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы

Отзывы о программе Atom

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