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Фотосканер для Android

Фотосканер 1.2.0.144853894 для Android

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Описание Фотосканер 1.2.0.144853894 для AndroidОписание   Скачать Фотосканер 1.2.0.144853894 для AndroidСКАЧАТЬ (20,82 Мб) Скриншоты Фотосканер 1.2.0.144853894 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Фотосканер 1.2.0.144853894 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фотосканер 1.2.0.144853894 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Фотосканер – отличное решение для оцифровки старых фотографий, разработанное командой Google Фото, благодаря которому можно сохранить в цифровом виде важные моменты жизни вас и ваших близких. Приложение дает возможность не просто сфотографировать снимок, а создает его улучшенную цифровую копию.

Пользователю предлагается при помощи пошаговой инструкции сперва сфотографировать распечатанный снимок, затем программа выполнит автоматическое кадрирование на основе распознавания углов и создаст несколько копий фото с исправленной перспективой. После обработки данных на сервере пользователь получает готовый снимок с правильной насыщенностью цветов, балансом белого, без бликов и засветов. Причем полученные цифровые копии всегда повернуты правильно вне зависимости от того, в каком положении сканировались фотографии.

Также стоит отметить высокую скорость работы приложения. Отсканированные снимки можно будет сохранить в сервисе Google Фото, где они упорядочиваются и становятся доступны для поиска.

Что нового в Фотосканер 1.2.0.144853894 для Android?
  • Реализовано сканирование в более высоком разрешении на поддерживаемых устройствах высокого класса, таких как Pixel.
  • Повышена производительность.
Скриншоты Фотосканер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 210
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
 Программа Фотосканер отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Фотосканер

Admin

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