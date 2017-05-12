Citymapper – транспортное приложения помогает проложить маршрут, учитывая метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, экспрессы, электрички, велопрокат/velobike/velogorod, такси/Uber.
Теперь не нужно иметь на устройстве несколько путеводителей – программа заменит навигационные приложения. Построение маршрута в режиме онлайн происходит с учетом прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов на остановку. Основные возможности:
- Учитывает все виды транспорта.
- Добавление остановки в Избранное позволяет быстрее проверять расписание.
- Уведомления о сбоях в метро.
- Оптимизация поездок – показывает ближайшую часть поезда к выходу/пересадке в метро.
- Будильник, сигнализирующий о прибытии поезда или автобуса.
- Уведомления о ежедневных поездках.
- Автоматическое отправление местоположения друзьям, что бы они знали о вашем прибытии.
- Схема метро Москвы и Петербурга в оффлайн.
- Поддержка Android Wear.
В приложении доступны Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также другие города мира (Берлин, Рим, Сеул, Манчестер, Сингапур и др.). Информация о расписаниях от компаний РЖД, Мосгортранс, Горэлектротранс и ГКУ Организатор Перевозок, Аэроэкспресс, ГУП Петербургский Метрополитен, ГУП Пассажиравтотранс, ГУП Горэлектротранс и др.