FlexiHub - удобное и полезное приложение, которое позволяет получить доступ и удаленно управлять USB-устройствами по локальной сети и Интернет.

Представляет собой панель управления для многочисленных портов USB и устройств, подключенных к компьютерам в сети. Вы сможете использовать любое устройство в режиме реального времени независимо от того, где оно находится. Отображает все устройства USB и предоставляет информацию о типе устройства.

Теперь у вас всегда есть доступ к рабочему внешнему жесткому диску на домашнем ПК, к подключенной в офисе флешке, принтеру и т.д. - из любой точки планеты. Весь мир может стать вашим офисом!

Также обеспечивает защиту устройства от совместного использования, если вы не хотите, чтобы другие люди получили доступ к вашим конфиденциальным данным. Тогда устройство не будет видно с других компьютеров.

Возможности приложения:

Доступ к USB-портам и последовательным портам на любом компьютере.

Удаленное подключение и отключение к USB-порту.

Автоматическое определение типа устройства (принтер, телефон, клавиатура, жесткий диск, флеш-накопитель, камера и т.д).

В свойствах подключенного девайса можно корректировать приоритет скорости, компрессии или размер передаваемых данных, что сказывается на стабильности и скорости интернет-соединения.

При необходимости можно заблокировать доступ к носителю в любой момент.

Возможность постоянного удаленного доступа к подключенным устройствам.

Безопасность и конфиденциальность передачи данных обеспечивается 256-битным SSL-шифрованием.

Частный сервер для подключений - ваши компьютеры не требуют наличия реального IP адреса для того, чтобы обеспечить удаленный доступ к устройствам.

Возможность пригласить других владельцев учетных записей FlexiHub для подключения к устройствам, размещенным на ваших узлах.

Внимание! Бесплатная версия позволяет включить в одну сеть два компьютера и одно USB-устройство. Максимальная длинна сессии в таком случае составит 20 минут. Для использования приложения необходима регистрация учетной записи.