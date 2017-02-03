Zoom Player - бесплатный медиаплеер для повседневного домашнего просмотра видео. Простой интерфейс и отсутствие лишних кнопок на панели упрощает знакомство и работу с проигрывателем. В то же время он обладает всем необходимым функционалом и настройками внешнего вида.
Во время установки можно настроить компоненты, которые будут инсталлированы на компьютер, например, набор кодеков, обеспечивающих правильное воспроизведение видео файлов без тормозов и зависаний, и список потоков (стримов) онлайн радиостанций, которые дадут вам возможность слушать радио через проигрыватель. Там же можно выбрать и дополнительные для установки языковые пакеты, в том числе и русский.
Возможности плеера:
Воспроизведение более 90 форматов видеофайлов
Воспроизведение неполных AVI-файлов
Воспроизведение фильмов с DVD дисков
Просмотр изображений в формате JPG, PNG, BMP с функцией масштабирования, панорамирования и вращения изображения
Встроенный эквалайзер с набором предустановок
Минимальный набор кнопок и рычажков, отображаемых по умолчанию на панелях интерфейса, который можно расширить, включив дополнительные верхнюю и нижнюю панели инструментов
Улучшение картинки с помощью функции контроля цвета
Функция "Zoom", с помощью которой плеер улучшает качество эфирного изображения, делая картинку более приятной глазу
Автоматическое извлечение медиафайлов из архивов ZIP, RAR, 7z и т.д.