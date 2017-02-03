Zoom Player для Windows

Zoom Player 12.70 Free

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Описание Zoom Player 12.70 FreeОписание   Скачать Zoom Player 12.70 FreeСКАЧАТЬ (27,35 Мб) Скриншоты Zoom Player 12.70 FreeСкриншоты (7)   Статистика Zoom Player 12.70 FreeСтатистика   Отзывы о Zoom Player 12.70 FreeОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Zoom Player - бесплатный медиаплеер для повседневного домашнего просмотра видео. Простой интерфейс и отсутствие лишних кнопок на панели упрощает знакомство и работу с проигрывателем. В то же время он обладает всем необходимым функционалом и настройками внешнего вида.

Во время установки можно настроить компоненты, которые будут инсталлированы на компьютер, например, набор кодеков, обеспечивающих правильное воспроизведение видео файлов без тормозов и зависаний, и список потоков (стримов) онлайн радиостанций, которые дадут вам возможность слушать радио через проигрыватель. Там же можно выбрать и дополнительные для установки языковые пакеты, в том числе и русский.

Возможности плеера:

  • Воспроизведение более 90 форматов видеофайлов
  • Воспроизведение неполных AVI-файлов
  • Воспроизведение фильмов с DVD дисков
  • Просмотр изображений в формате JPG, PNG, BMP с функцией масштабирования, панорамирования и вращения изображения
  • Встроенный эквалайзер с набором предустановок
  • Минимальный набор кнопок и рычажков, отображаемых по умолчанию на панелях интерфейса, который можно расширить, включив дополнительные верхнюю и нижнюю панели инструментов
  • Улучшение картинки с помощью функции контроля цвета
  • Функция "Zoom", с помощью которой плеер улучшает качество эфирного изображения, делая картинку более приятной глазу
  • Автоматическое извлечение медиафайлов из архивов ZIP, RAR, 7z и т.д.
  • Воспроизведение файлов, заблокированных программами сторонних разработчиков
  • Автосохранение места воспроизведения, позиции и пропорции окна при перезапуске
  • Настройка действий при окончании воспроизведения плейлиста
  • Загрузка и отображение встроенных и внешних фоновых изображений при воспроизведении звуковых файлов APE, FLAC, ID3, и т.д.
  • Поддержка дистанционного управления с помощью пульта
  • Управление плеером через командную строку
  • Поддержка Overlay, VMR7, VMR9, EVR, Haali, MadVR
  • Поддержка списков воспроизведения ZPL, B4S, M3U, WPL
Скриншоты Zoom Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)31 / 78
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры

Отзывы о программе Zoom Player

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