Barcode Scanner 4.7.6 для Android
Barcode Scanner - сканер штрих-кодов для Android, поддерживающий сканирование обычные штрих-коды, QR-коды и коды Data Matrix. Кроме сканирования программа может создавать QR-коды с зашифрованными данными контактов, ссылкой на программу, ссылкой на сайт
NeoReader 4.09.07 для Android
NeoReader - простой, быстрый и эффективный инструмент для считывания QR-кодов и штрих-кодов, благодаря которому можно получить мгновенный доступ к контенту
ixMAT Code Scanner 2.9.3 для Android
ixMAT Code Scanner - бесплатная программа для Android для сканирования и распознавания различных штрих-кодов. Поддерживаются двухмерные коды DataMatrix и QR-Code, а также линейные EAN 13, EAN 8, UPC A, Code 39 и Code 128
Сканер штрих-кода 1.29.5 для Android
Сканер штрих-кода - удобное приложение для расшифровки одномерных и двухмерных кодов
QR-сканер штрих-кода 2.2 для Android
QR-сканер штрих-кода - удобное приложение для распознавания символьной информации в виде QR- или штрих-кода
Mobiletag QRCode Scanner 6.1.7 для Android
Mobiletag QRCode Scanner - утилита для Android-смартфонов, позволяющая сканировать и расшифровывать различные штрихкоды, включая 1D, Datamatrix, QR-баркоды