Barcode Scanner 4.7.6 для Android

Barcode Scanner - сканер штрих-кодов для Android, поддерживающий сканирование обычные штрих-коды, QR-коды и коды Data Matrix. Кроме сканирования программа может создавать QR-коды с зашифрованными данными контактов, ссылкой на программу, ссылкой на сайт

NeoReader 4.09.07 для Android

NeoReader - простой, быстрый и эффективный инструмент для считывания QR-кодов и штрих-кодов, благодаря которому можно получить мгновенный доступ к контенту

ixMAT Code Scanner 2.9.3 для Android

ixMAT Code Scanner - бесплатная программа для Android для сканирования и распознавания различных штрих-кодов. Поддерживаются двухмерные коды DataMatrix и QR-Code, а также линейные EAN 13, EAN 8, UPC A, Code 39 и Code 128