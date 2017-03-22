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FaceApp для Android

FaceApp 1.0.212 для Android

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Описание FaceApp 1.0.212 для AndroidОписание   Скачать FaceApp 1.0.212 для AndroidСКАЧАТЬ (9,42 Мб) Скриншоты FaceApp 1.0.212 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика FaceApp 1.0.212 для AndroidСтатистика   Отзывы о FaceApp 1.0.212 для AndroidОтзывы (0)  
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FaceApp – простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно буквально в один клик изменить свое лицо (или лица знакомых и друзей) на фотографии. В основе работы программы лежит принцип нейронных сетей - приложение обрабатывает выбранный пользователем снимок на удаленном сервере.

На данный момент в приложении доступно несколько эффектов:

  • добавление улыбки;
  • эффект омоложения/старения;
  • изменение пола.

Таким образом можно с легкостью превратить мрачного персонажа в весельчака, мужчину в женщину, состарить юношу и наоборот. Полученными изображениями можно делиться в соцсетях или сохранить в памяти устройства.

Скриншоты FaceApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы

Отзывы о программе FaceApp

Admin

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