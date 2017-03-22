Instagram 10.10.0 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь полученным в соцсетях Facebook, Twitter и др. Редактировать можно как фото, так и видео Boomerang 1.4.5 для Android Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну кнопку и программа самостоятельно сделает всю остальную работу. Ролик создается из 10 фото InstaSave 2.7.2 для Android InstaSave - бесплатное приложение для Android, с помощью которой пользователь может сохранять на своем устройстве любые фотографии из Instagram

Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать любые фотографии (будь то фото с Вашей стены, Ваших друзей или фотографии групп) на карту FaceMatch 2.9 для Android FaceMatch - интересное приложение для Android, позволяющее распознавать лицо на фотографии и сравнивать его с "мастер-лицом", хранящемся на сайте в Интернете Lumyer 2.1.4 для Android Lumyer – анимационные эффекты изменят ваши фотографии и придадут им новый шарм. Пользоваться приложением очень просто – выберите изображение и примените к нему один или несколько анимационных эффектов и ваш собственный шедевр готов