Приват24 5.17.00 для Android Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте счета в пределах Украины. Пополнение мобильного телефона, оплата билетов на транспорт Web PC Suite 3.2.3 для Android Web PC Suite – программа для связи устройства с компьютером без использования проводов. Откройте на ПК страницу приложения, просканируйте код девайсом и работайте с файлами в браузере. Если возникли проблемы с камерой, можно использовать IP-адрес Smart TV Remote 3.5.2 для Android Smart TV Remote – проделав несложную процедуру установки и настройки приложения, вы превратите свое Android-устройство в универсальный пульт дистанционного управления. Наличие инфракрасного порта в девайсе является обязательным условием

ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android ASUS Remote Link – управляйте компьютером по Wi-Fi или Bluetooth с помощью своего Android-устройства. Учтите, что для работы утилиты ее необходимо установить на ПК и девайс. Используйте жесты для управления, если у вас есть ASUS ZenWatch RemoteDroid Server 1.2 RemoteDroid Server - серверная часть программы RemoteDroid. Позволяет подключаться к ПК с Android-коммуникатора и управлять курсором и набором текста со смартфона TeamViewer QuickSupport 11.0.5748 для Android TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного устройства с настольного компьютера Windows или Mac