True Skate – уличный скейтбординг для мобильных устройств с реалистичной физикой движения.

В игре вас ждет огромный скейтпарк с выступами, лестницами, перилами для гринда, боулом, рампами хафпайп и квотерпайп. Выполняйте поставленные задачи и получайте за них специальные баллы True Credit, на которые можно будет приобрести дополнительные скейты, локации или другой контент.

Среди особенностей игры можно выделить замедленные повторы, перемотку назад, функцию просмотра повторов с друзьями, поддержку службы Everyplay (запись видео во время игры).

Катайтесь на скейте, как и в реальной жизни: один палец находится на доске, а другим необходимо отталкиваться от земли.