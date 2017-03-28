Hay Day 1.32.74 для Android
Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике урожай. По мере развития фермы, вы будете возить товары на грузовике или пароходе
Бомжара 1.1.15.3 для Android
Бомжара – начните жизнь с самого дна и достигайте феноменального успеха. В самом начале на жизни придется зарабатывать поиском пустых бутылок, мытьем машин и собиранием мелочи. В последствии вы сможете купить собственный офис или создать социальную сеть
SimCity BuildIt 1.16.58.55705 для Android
SimCity BuildIt – популярнейший градостроительный симулятор. Начните игру с прокладки дороги и вдохните жизнь в маленький городок, который под вашим присмотром, может превратиться в огромный мегаполис. Реагируйте на основные запросы населения
Интерны 1.6.1 для Android
Интерны – онлайн игра в которой вам придётся управлять больницей. В вашем распоряжении окажется несколько палат, лаборатория, склад, магазин и операционная. Начать придется с легких недугов (занозы, аллергия, мигрень), а с повышением уровня болезни
Мобильная Русская Рыбалка 1.0.7.1-605 для Android
Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с подготовки снастей, выбора приманки и места ловли. Улов можно продать за деньги и приобрести новые
8 Ball Pool 3.9.1 для Android
8 Ball Pool – симулятор бильярда предложит бросить вызов соперникам со всего мира. Во время тренировок освойте основные принципы игр и играйте с друзьями или другим игрокам. Принимайте участие в турнирах, там вы можете выиграть эксклюзивные кии, кубки