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True Skate для Android

True Skate 1.4.21 для Android

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Описание True Skate 1.4.21 для AndroidОписание   Скачать True Skate 1.4.21 для AndroidСКАЧАТЬ (30,1 Мб) Скриншоты True Skate 1.4.21 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика True Skate 1.4.21 для AndroidСтатистика   Отзывы о True Skate 1.4.21 для AndroidОтзывы (0)  
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True Skate – уличный скейтбординг для мобильных устройств с реалистичной физикой движения.

В игре вас ждет огромный скейтпарк с выступами, лестницами, перилами для гринда, боулом, рампами хафпайп и квотерпайп. Выполняйте поставленные задачи и получайте за них специальные баллы True Credit, на которые можно будет приобрести дополнительные скейты, локации или другой контент.

Среди особенностей игры можно выделить замедленные повторы, перемотку назад, функцию просмотра повторов с друзьями, поддержку службы Everyplay (запись видео во время игры).

Катайтесь на скейте, как и в реальной жизни: один палец находится на доске, а другим необходимо отталкиваться от земли.

Скриншоты True Skate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Экшен и 3D

Отзывы о программе True Skate

Admin

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