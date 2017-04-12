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War Robots для Android

War Robots 2.70 для Android

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Описание War Robots 2.70 для AndroidОписание   Скачать War Robots 2.70 для AndroidСКАЧАТЬ (25,83 Мб) Скриншоты War Robots 2.70 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика War Robots 2.70 для AndroidСтатистика   Отзывы о War Robots 2.70 для AndroidОтзывы (0)  
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War Robots – создайте своего идеального робота и отправляйтесь в жаркие командные схватки с другими игроками.

В игре важны, как огневая мощь, так и тактические приемы, связанные с особенностями вашего робота. Всего присутствует 24 уникальных роботов с различным вооружением и способностями. Улучшайте и покупайте новое оружие: баллистические ракеты, энергетические или плазменные пушки будут в вашем распоряжении.

Участвуйте в сражениях PvP (6 на 6) против соперников со всего мира, выполняйте задания и зарабатывайте полезные бонусы. Присоединяйтесь к другим игрокам или создайте собственный клан для ярких побед в жестоких сражениях роботов.

Скриншоты War Robots:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе War Robots

Admin

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