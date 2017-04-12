DEAD TRIGGER 1.9.5 для Android DEAD TRIGGER – кровавый шутер, где нужно отстреливаться и отбиваться от зомби. В игре придется спасать других выживших, выполнять задания, улучшать оружие, экипировку и уничтожать зомби. Благодаря обширному арсеналу их можно взрывать, резать Fatal Fight 2.0.233 для Android Fatal Fight – деритесь против противостоящих по количеству, но не по умению, толп врагов. Ваши противники относятся к клану Теней и они уничтожили все, что вам было дорого. Усовершенствуйте свои навыки и вооружайтесь холодным оружием True Skate 1.4.21 для Android Лига уличного скейтбординга представляет игру о скейтах, скейтпарках и, конечно же, эффектных трюках. Для начала освойте начальные движения и изучите возможности парка, после этого переходите к выполнению заданий. Используйте лестницы, перила, рампы

World of Tanks Blitz 3.7.1.671 для Android World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств. Стреляйте по врагу и тараньте танки противников на одном из 200 танков, изучите более 18 локаций, вступайте в полки или играйте со случайными союзниками Непобедимый рыцарь 1.2.0l для Android Непобедимый рыцарь – королевство погрязло в долгах, на границах собираются банды грабителей под предводительством предателей баронов. Начните карьеру рыцаря в борьбе за Трон Чемпиона. Для завоевания цели вам будут предоставлены свыше 120 коней, копий BombSquad 1.4.106 для Android BombSquad – игра предоставит прекрасную возможность повзрывать других игроков в мультиплеерном режиме или ботов в сингле. Весело проводите время в мини-играх, где придется взрывать в необычных ситуациях. Взрывайте в условиях невесомости, на гоночных