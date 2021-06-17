Battle Bay для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.22677 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Rovio Entertainment Ltd
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 079 | Статистика
|Размер:
|52,79 Мб
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Battle Bay – создатели Angry Birds предлагают попробовать захватывающие битвы на морских волнах.
В этот раз вам нужно выбрать корабль, установить на него дополнительное вооружение и отравиться на морскую арену для охоты за соперниками. Стратегические планы и стиль игры на бой играют важную роль: в категориях «Защитник», «Стрелок», «Лихач» и «Ремонтник» находятся корабли с различными особенностями.
Корабли можно улучшать, оснащать их дополнительными пушками, торпедами минами, увеличивать их скорость и прочность. Выполняйте задания, достижения, участвуйте в турнирах и получайте дополнительные бонусы для улучшений.
В игре участвуют 2 команды по 5 человек. Задача состоит в захвате Контрольной точки или в победе над всеми соперниками. Комбинация различных кораблей в одной команде значительно повысит шанс на победу в схватке.
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