Battle Bay для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.22677 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 079 | Статистика
Размер:52,79 Мб
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Battle Bay – создатели Angry Birds предлагают попробовать захватывающие битвы на морских волнах.

В этот раз вам нужно выбрать корабль, установить на него дополнительное вооружение и отравиться на морскую арену для охоты за соперниками. Стратегические планы и стиль игры на бой играют важную роль: в категориях «Защитник»,  «Стрелок», «Лихач» и «Ремонтник» находятся корабли с различными особенностями.

Корабли можно улучшать, оснащать их дополнительными пушками, торпедами минами, увеличивать их скорость и прочность. Выполняйте задания, достижения, участвуйте в турнирах и получайте дополнительные бонусы для улучшений.

В игре участвуют 2 команды по 5 человек. Задача состоит в захвате Контрольной точки или в победе над всеми соперниками. Комбинация различных кораблей в одной команде значительно повысит шанс на победу в схватке.

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