Battle Bay – создатели Angry Birds предлагают попробовать захватывающие битвы на морских волнах.

В этот раз вам нужно выбрать корабль, установить на него дополнительное вооружение и отравиться на морскую арену для охоты за соперниками. Стратегические планы и стиль игры на бой играют важную роль: в категориях «Защитник», «Стрелок», «Лихач» и «Ремонтник» находятся корабли с различными особенностями.

Корабли можно улучшать, оснащать их дополнительными пушками, торпедами минами, увеличивать их скорость и прочность. Выполняйте задания, достижения, участвуйте в турнирах и получайте дополнительные бонусы для улучшений.

В игре участвуют 2 команды по 5 человек. Задача состоит в захвате Контрольной точки или в победе над всеми соперниками. Комбинация различных кораблей в одной команде значительно повысит шанс на победу в схватке.